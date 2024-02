Berrettini-Satta, è finita davvero: i motivi dietro la rottura

La storia d’amore tra il tennista Matteo Berrettini e l’ex velina Melissa Satta si è conclusa ed emergono retroscena interessanti per il gossip.

Matteo, dopo le delusioni in campo tennistico, è tornato così single. La storia d’amore con la showgirl Melissa Satta è durata circa un anno, gli indizi che erano arrivati sui social hanno trovato conferma secondo gli esperti in vicende sentimentali.

Gli sportivi italiani hanno sempre avuto un occhio di riguardo per Berrettini, soprattutto da quando aveva ufficializzato il suo rapporto con Melissa Satta. Undici anni di differenza non sembravano un peso per la coppia, l’ex velina seguiva con grande trasporto gli incontri del tennista romano.

Spesso presente in tribuna, Melissa era una tifosa eccellente per Berrettini tanto da aver anche sorvolato l’oceano per poterlo seguire agli Open d’Australia. Peccato che il tennista italiano però si è ritirato prima ancora di giocare contro Tsisipas: nei giorni successivi alla rinuncia in campo, è avvenuto ben altro nella vita di coppia, tanto da portare alla rottura definitiva tra le parti. Nelle ultime ore sono emersi i retroscena che spiegano la fine di quest’amore.

Melissa e Berrettini, i motivi della separazione

I compleanni della showgirl sui social hanno dato due indizi. Lo scorso anno Melissa Satta aveva postato foto affettuose con Matteo Berrettini, rendendo di fatto ufficiale il loro rapporto. Nei giorni scorsi, invece, la ricorrenza è stata celebrata dai fan e dalle sue storiche amiche ma non da Berrettini, che almeno pubblicamente non ha formulato gli auguri alla Satta. È stato questo un primo campanello d’allarme per i fan, confermato anche dalle indiscrezioni di Oggi che ha confermato la rottura della coppia.

Il binomio tra il tennista e la showgirl si interrompe così in maniera netta, secondo il rotocalco alla base ci sarebbero delle disparità importanti di vedute per il futuro. Melissa Satta avrebbe voluto iniziare a progettare una famiglia, magari con un nuovo matrimonio (è stata legata all’ex calciatore Kevin Prince Boateng) e con un altro figlio, Berrettini invece non era ancora pronto per tutto ciò. Le indiscrezioni riportate dal giornale hanno così acceso il dibattito sui social, è questo uno degli argomenti di gossip che più interessa in questo 2024.

Melissa Satta ha passato il giorno di San Valentino da sola in montagna e poi in compagnia delle amiche, Matteo Berrettini invece sta continuando ad allenarsi. Con il ranking congelato, non avrà un’eccessiva fretta di tornare in campo e vorrà essere al 100% prima di affrontare nuove sfide in campo. A colpi di racchetta dovrà dimenticare una delusione d’amore molto importante.