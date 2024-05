Ferrari, tifosi senza parole: così salta tutto, è stato chiarissimo

La notizia preoccupa e non poco i vertici della Ferrari. Sembrava fatta, ma ora ci sono grossi rischi riguardo il possibile accordo

Dopo la pausa di qualche pausa il Mondiale di Formula Uno è pronto ad entrare nel vivo. Rispetto al passato la Ferrari appare molto più competitiva, ma allo stesso tempo ci sono incertezze e tanti dubbi riguardo il futuro. L’unica cosa certa è che il Mondiale 2025 – quello della prossima stagione – vedrà in pista la super coppia composta da Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Un leggendario campione e uno dei piloti sulla carta più promettenti nel circuito. Al resto ovviamente deve pensarci la vettura e per questo in casa Ferrari si pensa già alla prossima stagione dove l’obiettivo è regalare progettisti e uno staff di primissimo piano per sfilare finalmente il titolo alla Red Bull. Quest’anno appare sinceramente utopia, ma già dalla prossima stagione l’obiettivo è ben chiaro.

Anche da questo punto di vista bisogna leggere il forte interesse della Ferrari per Adrian Newey, eccellente progettista e tra le cause principali della grande striscia di vittorie in casa Red Bull. Newey ha salutato in questi giorni ufficialmente: resterà alla Red Bull fino a fine anno e poi si vedrà.

Secondo alcune indiscrezioni la Ferrari è in prima fila, si è parlato anche di Williams ma Newey ha più volte sottolineato il fascino del marchio di Maranello e l’affare sembra plausibile. Nelle ultime ore alcune dichiarazioni stanno però preoccupando i fan della Rossa.

Red Bull, Horner ha dubbi sul futuro di Newey

A margine del weekend del Gran Premio di Miami Chris Horner, team Principal della Red Bull, ha parlato di tanti temi ai microfoni di ‘Sky Sport Italia’ e ha lasciato interessanti indicazioni anche sul futuro dell’ormai ex direttore tecnico della Red Bull: “Sapevamo già da un po’ che sarebbe successo ed abbiamo già pianificato per sostituirlo. Ha sentito che era il momento di farsi da parte, sono 20 anni che lavora nel team e ha pensato che era il momento giusto”.

Per Horner non è certo il futuro di Newey e la sua scelta riguardo un possibile approdo alla Ferrari. A riguardo Chris ha sentenziato: “Newey-Ferrari? So che ci sono tante speculazioni a riguardo, ma onestamente credo che si prenderà un pò di tempo libero. Poi chissà cosa ha in mente il futuro”.

Horner ha descritto Newey come uno spirito libero e ha più volte ripetuto che crede plausibile un periodo di riposo per il noto ingegnere. Infatti Horner conclude: “Adrian ha deciso di prendersi un po’ di tempo libero e dopo tutto questo tempo credo che se lo sia meritato”. Insomma i rumors sulla Ferrari (e anche sulla Williams) proseguono, ma non è escluso un periodo di pausa per lo storico progettista. Staremo a vedere, ma c’è da registrare una frenata sul possibile accordo.