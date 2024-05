Juventus, intensità e dinamismo: la traccia per la trasferta romana

La Juventus non vuole perdere di vista il secondo posto, ma più che altro vuole blindare il terzo, approfittando del pareggio di venerdì del Bologna. Questa sera i bianconeri si presentano con intensità e dinamismo all’Olimpico di Roma. Allegri opterà per una formazione consolidata. Tra i pali c’è Szczesny, in difesa ecco Gatti, Bremer e Danilo.

A centrocampo a destra Weah, in ballottaggio con McKennie. In veste di mezzala potrebbe riverdersi Cambiaso. A completare la mediana le due certezze Locatelli e Rabiot, con Kostic a sinistra. In attacco dovrebbe esserci il ritorno di Chiesa accanto a Vlahovic. Intensità, ritmo e dinamismo: la traccia allegriana per il quart’ultimo appuntamento stagionale è pronta. Ora tocca portarla a compimento.