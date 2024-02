Ferrari show dopo Hamilton: altro colpo stellare

L’indiscrezione ha davvero del clamoroso: dopo Hamilton la Ferrari starebbe pensando a un altro colpo pazzesco

La Ferrari si prepara all’inizio del Mondiale 2024 e le impressioni che trapelano da Maranello sembrano essere molto più confortanti rispetto a un anno fa. Il Team Principal Frederic Vasseur, in una recente intervista, si è sbottonato dicendo che il team è riuscito a risolvere quasi tutti i problemi emersi nella scorsa stagione. Chiaramente i tifosi ferraristi non guardano solo a questa annata, ma soprattutto alla prossima, dato che il Cavallino rampante potrà contare su un fenomeno come Lewis Hamilton.

L’arrivo del 39enne inglese dovrebbe inoltre favorire anche l’approdo a Maranello di alcuni dei migliori ingegneri britannici: si parla molto di Adrian Newey, attuale direttore tecnico della Red Bull, un nome che ha già scatenato l’entusiasmo del popolo in rosso. Ma non è tutto, perché stando alle ultime indiscrezioni sembra proprio che la Ferrari potrebbe persino pensare a un altro colpo clamoroso, completamente da fantamercato.

Secondo quanto riportato dal sito ‘ElNacional.cat’, infatti, la Rossa starebbe pensando a un altro campione del mondo come spalla di Hamilton. Charles Leclerc ha rinnovato qualche settimana fa il suo contratto con la Ferrari, ma se il monegasco non dovesse riuscire a portare i risultati sperati ecco che una sua sostituzione prenderebbe corpo.

Hamilton con Verstappen: la bomba scuote la F1

Il portale spagnolo lancia la bomba che rischia di sconvolgere ulteriormente la Formula 1: il team guidato al muretto da Frederic Vasseur, in un’ipotesi fantasiosa, potrebbe persino guardarea Max Verstappen. Il campionissimo olandese, vincitore degli ultimi tre titoli iridati, è blindato da un contratto con la Red Bull fino al 2028. Tuttavia, come abbiamo potuto vedere anche di recente, nel mondo della F1 nulla può dirsi scontato. In più lo stesso Max, in un’intervista di qualche giorno fa, ha aperto a un futuro lontano dal team anglo-austriaco.

Hamilton ha scelto di concedersi una nuova avventura in Ferrari dopo aver capito che le Frecce d’Argento non erano più competitive per il titolo. Se la Red Bull dovesse calare nelle prestazioni anche Max Verstappen potrebbe decidere di lasciare la scuderia di Milton Keynes.

Pertanto la Red Bull ha solo un modo per stare tranquilla e non ritrovarsi a fare i conti con questo scenario: Verstappen deve sempre avere a disposizione una vettura in grado di vincere il titolo. In caso contrario il sogno dei tifosi ferraristi potrebbe diventare realtà.