Europa League, vigilia per Milan e Roma: sfide molto diverse per rossoneri e giallorossi

Momento topico dell’Europa League per le italiane: Milan e Roma. Le due squadre, rossoneri e giallorossi, domani saranno impegnate nel ritorno del playoff della seconda competizione europea. Il Milan giocherà a Rennes, nella capitale della Bretagna, per confermare quella qualificazione ipotecata nel 3-0 della gara d’andata. La Roma, invece, all’Olimpico ospiterà il Feyenoord: la sfida riparte alla pari, ma i giallorossi avranno il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico.

Milan, qualificazione al tabellone di Europa League a un passo

Dopo il 3-0 di San Siro dell’andata la squadra di Stefano Pioli parte da un vantaggio cospicuo. In vista della sfida del Rennes e anche dei prossimi eventuali turni ad eliminazione diretta nel tabellone principale di Europa League, il Milan ha fatto anche anche i conti con l’usura della propria rosa in campionato. Nell’ultimo turno di Serie A, i rossoneri a causa anche dell’eccessivo turnover hanno perso a Monza 4-2.Nell’ultimo turno di Serie A, i rossoneri a causa anche dell’eccessivo turnover hanno perso a Monza 4-2. Pioli punta a far giocare i titolari in Francia.

L’avversario, il Rennes invece, nel fine settimana ha vinto con il turnover. Una situazione che tiene comunque in apprensione Pioli, che non vuole farsi trovare impreparato. Così ha parlato il tecnico di Parma ha parlato ai canali social del Milan sul Rennes: “Giochiamo contro una squadra che, pur cambiando 5-6 giocatori, ha vinto nella sfida in campionato. È una squadra che sta bene. Ci conosciamo bene, sia noi che loro. Questo può essere un vantaggio, ma possiamo anche aspettarci cose diverse perché proveranno a rimontare. Noi siamo solamente concentrati su quello che dobbiamo fare per raggiungere il passaggio del turno”.

La Roma si gioca l’approdo nel tabellone principale con il Feyenoord

La Roma si gioca l’arrivo nel tabellone principale dell’Europa League contro il Feyenoord. Un classico ormai nella storia recente delle competizioni europee. Questa volta sulla panchina giallorossa ci sarà Daniele De Rossi. Il tecnico romanista oggi in conferenza stampa ha parlato di uno dei temi più pressanti in casa Roma ovvero l’utilizzo di Lukaku e Dybala. DDR ha confermato che i due attaccanti sono al centro della sua Roma, ma il loro inserimento nel suo progetto tecnico prescinde dalla loro capacità domani di essere decisivi: “Quando analizziamo ciò che ci danno i giocatori, dobbiamo andare oltre il gol. Per voi giornalisti così è più facile, ma lo stanno entrando nella mia idea. Siamo contenti di loro. Dovremo passare il turno con o senza i loro gol. Loro giocheranno e saranno importanti, a me interessa che la Roma passi il turno e loro devono stare dentro la partita come hanno sempre fatto, magari lavoreranno per recuperare velocemente la palla, per me è indifferente però se segnano sono contento per loro”.

All’Olimpico De Rossi spera di ottenere l’aiuto del pubblico per il passaggio del turno. Non solo i tifosi, domani il tecnico ritroverà anche Evan Ndicka, di rientro dalla Coppa d’Africa. Tra i rientri potrebbe esserci anche Chris Smalling, anche se è difficile che in una sfida così delicata ci sarà spazio per lui. Tuttavia, De Rossi avrà anche il loro aiuto per migliorare il proprio rendimento, non solo in Europa League, ma anche in Serie A.