Verstappen, addio alla Red Bull: l’annuncio del padre

Max Verstappen al centro dei rumors di mercato in Formula 1. Il padre fa chiarezza sul futuro del campione del mondo in carica

Le voci relative al mercato piloti in Formula 1 aumentano sempre di più parallelamente all’andamento del campionato. Nel prossimo weekend si gareggerà a Miami per il sesto appuntamento stagionale e, mentre tutti aspettano la gara di domenica, non mancano le indiscrezioni sul futuro di alcuni piloti.

Su tutti Sergio Perez e Carlos Sainz. Il messicano sembra sempre più destinato a lasciare la Red Bull al termine della stagione. A Milton Keynes sono al lavoro per trovare un possibile sostituto. Lo spagnolo, invece, lascerà certamente la Ferrari e non ha ancora trovato una Scuderia pronta ad ingaggiarlo. Su sua ammissione ha sentito tutti i team disponibili e sta valutando l’opzione migliore per la sua carriera.

Ovviamente tra queste c’è anche un potenziale ritorno alla Red Bull, anche se negli ultimi giorni sono cresciute le quotazioni della Sauber, dove Sainz farebbe un anno di transizione per poi diventare pilota di punta di quello che diventerà, nel 2026, il team Audi.

Formula 1, attenzione al mercato piloti: parla Jos Verstappen

Al centro delle voci di mercato c’è anche Max Verstappen. Tutto è iniziato quando con il caso Christian Horner che ha tenuto banco prima del via del Mondiale. Fu quella la causa scatenante di una crepa apparentemente insanabile all’interno del team campione del mondo. A prendere subito le distanze è stato Jos Versyappen, padre del talento olandese che, fin dal primo momento, ha colto la palla al balzo per dichiarare che il futuro di Max non è poi così certo in Red Bull.

Ed ecco che, dopo settimane di calma piatta, Verstappen senior è tornato a parlare in un’intervista ai microfoni del sito olandese Racepress. “Tutti vogliono Max, che sta facendo molto bene. Ha una macchina molto veloce, ma dobbiamo anche guardare avanti. Stiamo pensando anche al 2026, aspettiamo e vedremo cosa succederà. È normale che ci siamo rumors, ma non ho nulla da dire al riguardo. C’è un accordo tra Max e Red Bull, per il resto vedremo. Noi sappiamo che risultati ha raggiunto e quanto sia bravo”, ha dichiarato Jos Verstappen.

Parole forti che, in qualche modo, lasciano intendere un futuro incerto. Non è un mistero che Mercedes stia corteggiando Verstappen proprio in vista del 2026, quando la F1 sarà stravolta dal cambio di regolamento che riguarderà le power unit. Si è scritto, nei giorni scorsi, di un’offerta di ben 150 milioni per Max, indiscrezione, ovviamente, non confermata.