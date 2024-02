Napoli, a Cagliari con Osimhen in dubbio dal 1′

Ripartire dal finale contro il Barcellona e dalla rete di Victor Osimhen, questo il diktat in casa Napoli con Calzona che spera di contare dal 1′ minuto sul nigeriano fermato da una sindrome influenzale che non ne pregiudicherà però la convocazione per la sfida in terra sarda. Una sfida quella contro il Cagliari che nel match d’andata era stata decisa proprio da due prodezze del centravanti, una rete oltre lo splendido assist per Kvaratskhelia. Un Kvara che dopo l’uscita polemica in Champions League dovrà dare questa volta risposte positive a Calzona che non si è fatto problemi ad ammettere come per lui conti poco il nome di un giocatore rispetto alla prestazione in campo. Una sfida quella dell’Unipol Domus, fondamentale per gli azzurri che in settimana recupereranno poi la trasferta della 21^ contro il Sassuolo prima di ospitare al Maradona la Juventus in un trittico di gare da chiudere con più punti possibili per riprendere a cullare il sogno di una rimonta Champions…