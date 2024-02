Si ritira a 30 anni: Serie A, annuncio sconvolgente

La Serie A potrebbe dire incredibilmente addio in anticipo a una delle sue stelle: l’annuncio del giocatore lascia tutti senza parole.

Ha destato un’improvvisa e impronosticabile preoccupazione l’ultima dichiarazione fatta da uno dei calciatori più noti e apprezzati della Serie A. In una recente intervista il giocatore è arrivato ad annunciare che potrebbe addirittura ritirarsi, visti i suoi recenti problemi fisici.

Una rivelazione che ha sorpreso tutti i suoi tifosi, che si aspettavano di rivederlo in campo da un momento all’altro, e che hanno invece scoperto una situazione umanamente molto più complicata.

Stiamo parlando di uno dei protagonisti del campionato italiano nelle ultime stagioni, almeno fino a che il ginocchio non ha deciso di tradirlo. Un’operazione, un lungo infortunio, una riabilitazione complicata, e il campo che continua a sembrare lontanissimo.

A oltre un anno dalla sua ultima partita tra i professionisti, adesso il calciatore inizia a porsi dei dubbi sulle sue possibilità di fare ritorno in campo, e teme di dover annunciare un clamoroso ritiro.

Stiamo parlando di Gerard Deulofeu, attaccante esterno dell’Udinese che il prossimo 13 marzo compirà 30 anni. E a quel punto saranno passati praticamente 14 mesi dalla sua ultima apparizione in campo.

Era il 22 gennaio 2023 quando lo spagnolo ha giocato la sua ultima partita, appena 13 minuti contro la Sampdoria. Subentrato a Beto nei minuti finali, Deulofeu non era nemmeno riuscito a terminare la partita, uscendo nel recupero per fare posto a Nestorovski.

Deulofeu shock: potrebbero non calcare più i campi della Serie A

L’attaccante ha parlato in esclusiva al canale Twitch ‘Jijantes’, rivelando di non stare passando un bel momento. Non ha infatti ancora recuperato dall’infortunio al ginocchio e sta affrontando un vero e proprio calvario per riuscire a tornare in campo. Ma più passa il tempo, e più le sue speranze si indeboliscono. Prima di farsi male, Deulofeu era considerato come pronto al grande salto in una big, con Napoli e Roma che sembravano pronte a contenderselo.

Un’occasione per rilanciare una carriera che ha vissuto tanti alti e bassi, tra Barcellona, Siviglia, Everton e Milan. A Udine aveva finalmente trovato la continuità che poteva consacrarlo con un trasferimento in un club maggiormente blasonato.

Poi sono arrivati gli infortuni al ginocchio, tre in fila, e adesso lo spagnolo sta ancora cercando di recuperare. Ma a livello di testa, le preoccupazioni lo tormentano e l’attaccante ha confessato che da diversi mesi “so che potrei non giocare mai più”.