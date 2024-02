Napoli, le chiavi del futuro restano in confort zone

Il Napoli si affida ancora una volta alla “confort zone”. Dall’amico di famiglia Mazzarri, esonerato prima ancora di fare una chiacchiera con Victor Osimhen, al vice di sempre Francesco Calzona. De Laurentiis vuole uno “Spalletti Bis” benvoluto dai ragazzi e lo vuole subito! Spostato l’allenamento pre Barcellona alle ore 14.00, originariamente fissato alle 11.00 a Castelvolturno.

Ci saranno le telecamere di Sportitalia e già potremo notare i segnali, gli sguardi, si spera d’intesa, di una squadra oramai allo sbando con il nuovo mister. Adesso in questa stagione oltre ai tre moduli, impareranno anche i dettami tattici di tre allenatori diversi. Però c’è una buona notizia: torneranno ad allenarsi con il preparatore di sempre Francesco Sinatti, grazie ad un permesso speciale della FIGC potrà avere un doppio impiego in questa stagione. Chissà se mister Spalletti, che l’ha chiamato subito al suo fianco in Nazionale dopo l’addio al Napoli, non sia intervenuto a suo beneficio in cambio di qualche “favore sulla clausola”. Tanta curiosità per la prima conferenza del nuovo allenatore che sarà anche quella di presentazione della gara Napoli Barcellona, valida per gli ottavi di Champions League. Lo staff non è ancora al completo: il sogno si chiama Marek Hamsik, artefice del “permesso speciale” per mister Calzona che ad oggi è ancora l’allenatore della Slovacchia. Il Presidente non esclude un suo ritorno a Napoli ma è successo tutto troppo velocemente e Marek ha degli impegni come dirigente in patria. Ci saranno le partite di marzo e gli Europei dove sarà impegnato con il nuovo allenatore del Napoli. Nella prossima stagione, in caso di conferma, tutti sperano in un futuro ritorno di Marechiaro.