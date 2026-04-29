Palladino-Atalanta, situazione da monitorare: le ultime di Pedullà

In casa Atalanta c’è da monitorare il futuro di Raffaele Palladino: ecco gli ultimi aggiornamenti forniti da Alfredo Pedullà.
In casa Atalanta c’è da monitorare il futuro di Raffaele Palladino: ecco gli ultimi aggiornamenti forniti da Alfredo Pedullà. Ma cosa sta accadendo e perché la situazione potrebbe cambiare?
Atalanta-Palladino, le ultime di Pedullà
Così Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Raffaele Palladino e l’Atalanta: nella serata di ieri abbiamo toccato un argomento che sarà sviluppato nei prossimi giorni e che possiamo sintetizzare così. Meno di due mesi fa il club aveva avuto un incontro con i rappresentanti dell’allenatore per parlare di un eventuale rinnovo (l’attuale contratto scade nel 2027) all’interno di un momento felice.
C’era una certa distanza tra domanda e offerta, le parti avevano deciso di riaggiornarsi. L’ultimo mese e mezzo non ha soddisfatto il club, compresa la bruciante eliminazione in semifinale di Coppa Italia. E adesso montano le perplessità soprattutto da parte della società che non è totalmente convinta di procedere. Nulla di deciso, ma quotazioni in ribasso rispetto a una situazione completamente diversa a cavallo tra febbraio e marzo”.
Cagliari, salvezza a un passo: 3-2 all’Atalanta. Palladino: “Chiedo scusa”
Il Cagliari conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza superando l’Atalanta per 3-2 in una sfida ricca di emozioni. La squadra di Pisacane allontana i fantasmi ed è pressoché salva.
Il Cagliari conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza superando l’Atalanta per 3-2. La squadra di Fabio Pisacane allontana così lo spettro della possibile retrocessione, che ora rimane affare di altri.
Cagliari-Atalanta 3-2, la partita
I sardi partono fortissimo grazie a Mendy, debuttante classe 2007, capace di siglare una doppietta nei primi otto minuti di gioco. Tuttavia, la reazione della Dea non si fa attendere: sul finire della prima frazione, Scamacca sale in cattedra e ristabilisce la parità con due reti in rapida successione.
L’equilibrio dura però poco, poiché in apertura di ripresa Borrelli approfitta di una respinta corta per firmare il sorpasso definitivo. Nonostante il forcing finale degli uomini di Palladino e i numerosi cambi offensivi, il risultato non cambia più, anche grazie agli interventi decisivi di Caprile. Grazie a questo successo, il Cagliari vola a otto lunghezze di vantaggio sulla zona calda della classifica. Al contrario, il ko frena bruscamente le ambizioni europee dell’Atalanta, che vede ora il sesto posto occupato dalla Roma allontanarsi pesantemente.
Atalanta, Palladino: “Chiediamo scusa”
L’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato a Dazn della sconfitta dei suoi. “È mancato un pizzico di cattiveria per portare a casa punti. Ho detto ai ragazzi che abbiamo preso gol nello spogliatoio, l’1-0 dopo 60 secondi ti taglia le gambe ed è palese che non avevamo recuperato forza mentale dopo la delusione in coppa Italia”.
Poi ha aggiunto: “Speravo che questi uomini riuscissero a svoltare come sempre accaduto quando siamo caduti, siamo amareggiati soprattutto per i tanti tifosi che sono venuti fino a Cagliari e ai quali chiedo scusa per la prestazione. Volevamo tenere viva la speranza Europa, proprio per questo torniamo a casa con tanta tristezza”.