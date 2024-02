Cagliari-Napoli 1-1: Luvumbo risponde a Osimhen al 95’

Finisce in pari la sfida tra Cagliari e Napoli. L’avventura di Calzona in Serie A sulla panchina partenopea parte nel segno di Victor Osimhen come in Champions League, ma il Cagliari non ci sta e pareggia meritatamente nel finale. Un pareggio che tiene ancora lontano dalla zona Europa gli azzurri, mentre i rossoblù conquistano un punto d’oro contro il Napoli prima dell’arrivo di un periodo di calendario decisivo.

Cagliari manca solo il gol, Napoli inconsistente

La gara della Unipol Domus sembra iniziare nel segno del Napoli, che prende il controllo del possesso sul Cagliari. Il primo uno contro uno di Kvaratskhelia è vincente e crea un potenziale pericolo alla porta del Cagliari. Da lì in poi il georgiano non riesce ad incidere, ben controllato da Nandez. Il Cagliari poi prende campo e costruisce una bella azione, in cui Jankto conclude male.

Il Napoli risponde con una conclusione dal limite di Raspadori, parata da Scuffet. Rimarrà l’unico tiro in porta degli azzurri. Il Cagliari trova il vantaggio poco dopo la mezz’ora, con un autorete di Rrahmani, per fortuna del Napoli Lapadula in fuorigioco disturba il difensore e l’arbitro annulla dopo on-field review. La più grande occasione però capita sulla testa di Luvumbo al 41′. Su un lancio lungo Scuffet esce sulla testa di Lapadula e Juan Jesus. Il difensore non può evitare l’impatto col suo portiere. Il tocco di Meret finisce al centro dell’area sulla testa dell’angolano che indisturbato però non inquadra la porta sguarnita. È l’ultimo episodio di un primo tempo marchiato Cagliari, che però il Napoli riesce fortunosamente a portare al duplice fischio sullo 0-0.

Luvumbo risponde a Osimhen

L’avvio di secondo tempo è alla pari. Solo il Cagliari si avvicina alla porta del Napoli, con una conclusione di Lapadula ben servito da Zito Luvumbo dalla sinistra. Per 20 minuti, la gara procede in equilibrio. Poi a rompere lo status quo è un errore di Augello che regala palla a Raspadori che si invola sulla destra. Il numero 81 azzurro crossa al centro e sul secondo palo Osimhen appoggia di testa in porta. Napoli in vantaggio sul Cagliari al 65’. Il primo gol del Napoli in trasferta dopo 527’ di astinenza non poteva che essere dell’eroe dello 3º scudetto.

La gara sale di tono agonistico e fisico. Pavoletti, subentrato a Lapadula, si fa male in uno scontro fisico al limite dell’area con Juan Jesus, che rischia il rigore. Il capitano del Cagliari si fa male ed è costretto ad uscire. Nel finale prima Politano sciupa solo davanti a Scuffet, poi Simeone calcia addosso all’estremo difensore del Cagliari. E i rossoblù ne approfittano al 95’: lancio lungo di Dossena, Juan Jesus non interviene di testa, lascia scorrere ma dietro di lui c’è Luvumbo. L’attaccante del Cagliari controlla e da stirato conclude sotto la traversa.

Cagliari che pareggia una gara ben giocata e aveva immeritatamente preso gol su un errore grave di Augello.