Dopo l’Assemblea di Lega il consueto capannello di cronisti ha cercato di braccare anche l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta in cerca di qualche dichiarazione utile, sia per commentare il momento magico vissuto dalla squadra che in chiave calciomercato.

Il CEO dei nerazzurri ha però sorpreso i cronisti presenti con un dribbling in bello stile, attraverso il quale ha evitato i microfoni strappando un sorriso per il siparietto intavolato con il suo autista

IL DRIBBLING DI MAROTTA