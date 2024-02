Juventus, guai a centrocampo: ko McKennie e Rabiot. Salteranno certamente il Napoli

La Juventus, ieri all’Allianz Stadium, è tornata alla vittoria dopo oltre un mese di astinenza. Una vittoria sofferta e per lunghi tratti apparsa molto lontana. Eppure entusiasmante nel modo in cui è arrivata, grazie al gol di Daniele Rugani al 95° minuto. Ma al di là del risultato, in casa bianconera non giungono altre buone novità: il gioco latita ancora, la difesa continua a subire troppo, ma soprattutto perde Weston McKennie e Adrien Rabiot. Una situazione che mette in crisi Allegri innanzitutto in vista della sfida di Napoli.

Juventus a Napoli senza le mezzali titolari

Ieri, durante la gara, Adrien Rabiot ha lasciato il terreno di gioco nel corso della prima frazione, mentre McKennie nel finale di gara. Entrambi, tra la serata di ieri e la mattinata di ieri, si sono sottoposti ad accertamenti che hanno confermato le sensazioni. Per il francese si tratta di una lussazione della prima falange del primo dito del piede sinistro. Per l’americano invece è una lussazione della spalla. Per i due centrocampisti quindi ci si attende un forfait in vista di Napoli-Juventus. La squadra bianconera dovrà di fatto, fare a meno delle due mezzali titolari. I due giocatori della Juventus saranno poi da rivalutare nei prossimi giorni, anche e soprattutto in vista dell’Atalanat

Problemi e soluzioni per Allegri

Il tecnico bianconero dunque si troverà, almeno per la sfida del Maradona, in emergenza a centrocampo. Di fronte alla situazione dovrà reagire trovando delle soluzioni. Per Rabiot l’alternativa dovrebbe essere Carlos Alcaraz, ben subentrato anche ieri al francese. Più problematica la sostituzione di McKennie. Il texano ieri è stato decisivo con ben due assist (il primo bellissimo) per i primi due gol della Juventus, a firma Vlahovic. L’americano potrebbe essere sostituito da Miretti, ma l’incisività del 2003, cresciuto in casa Juventus, è stata recentemente molto limitata.

Una soluzione “nuova”più originale potrebbe essere lo spostamento di Manuel Locatelli. Allegri potrebbe riproporre Nicolussi-Caviglia davanti alla difesa. L’ex Milan e Sassuolo potrebbe essere riposizionato sulla mezzala destra, cambiando ampiamente le caratteristiche e le dinamiche della squadra bianconera.