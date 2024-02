La Superbike ai piedi di Elodie: lo scatto in bikini è mozzafiato

Elodie resta sempre una delle artiste più seguite in Italia e porta la sua scia di sensualità anche nel mondo della Superbike.

La cantante Elodie è la compagna del pilota Andrea Iannone, che cercherà il suo riscatto in Superbike dopo anni difficili a causa della sua squalifica per doping. Il rilancio del campione italiano arriva sotto i migliori auspici.

Il campionato di Superbike è iniziato con delle novità importanti, il primo podio tutto italiano è una grande notizia che fa ben sperare per il futuro. Andrea Iannone ha conquistato il terzo posto, un piazzamento di tutto rispetto per un campione all’esordio assoluto in questa categoria dopo gli anni in MotoGP.

Il pilota ha dedicato il podio a quanti gli sono stati vicini in questi ultimi tempi, la sua compagna Elodie è un punto di riferimento molto importante per lui. La coppia è solidissima, i due convivono a Lugano ma nell’ultimo weekend sono stati forzatamente separati. Il pilota è stato impegnato nella prima gara in Australia, Elodie invece in spiaggia ha stupito, ancora una volta, tutti i suoi fan.

Elodie sempre più sensuale, fan in delirio

L’artista italiana resta sempre un punto di riferimento in campo musicale e per la sua bellezza. Le hit accompagnano ormai la vita degli italiani, i suoi video musicali superano i cento milioni di views e su Instagram ha un pubblico sempre più affezionato, essendo arrivata a 3 milioni e mezzo di followers. Proprio sui canali social uno degli ultimi scatti ha lasciato a bocca aperta: Elodie è sensualissima in spiaggia.

Andrea Iannone è un uomo invidiato un po’ in tutto il mondo, gli appassionati della Superbike sanno come il pilota della Go Eleven ha una tifosa davvero speciale. Elodie è nel massimo della sua forma fisica, lo ha dimostrato con i suoi concerti che diventano spesso degli show musicali, ma anche con un bagno fuori stagione. La prova costume – in questo caso – è superata con tanti mesi d’anticipo.

Cantante, attrice e modella, Elodie resta sempre virale e piace anche ai protagonisti dello spettacolo italiano. Sono arrivati tanti messaggi sulla bacheca della cantante, tra cui quelli di Antonella Clerici, Fiorella Mannoia, Emma Marrone e della sua amica del cuore Diletta Leotta. I fan non rimpiangono la sua assenza dal festival di Sanremo, proprio perché – con queste foto – sa prendersi la scena in maniera decisa. Elodie piace sempre più, Andrea Iannone in pista avrà davvero una marcia in più per il futuro.