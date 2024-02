Salta il passaggio alla Ferrari: nessun rimpianto

Un pilota, che era stato accostato alla Ferrari, ha ammesso di non aver alcun rimpianto sulla scelta di non muoversi dal suo attuale team

Tra meno di una settimana si tornerà finalmente in pista in quel del Bahrein dove ci sarà il primo Gran Premio che aprirà il Mondiale 2024 di Formula 1.

I primi test hanno subito fatto capire che la Red Bull di Verstappen sia la favorita per il primo GP e non solo, ma la Ferrari di Leclerc e Sainz farà di tutto per giocarsela fino alla fine e di portare a casa un gran trionfo. Un Mondiale che, per la Rossa, sarà l’ultimo con la coppia formata dal pilota monegasco e quello spagnolo visto che dal prossimo anno ci sarà Lewis Hamilton al posto di Sainz a guidare la monoposto.

Una mossa che ha lasciato tutti a bocca aperta e fa capire bene quali sono le ambizioni della Ferrari per il futuro. Tuttavia, il Cavallino Rampante non avrebbe voluto accontentarsi solo di Hamilton e nelle ultime ore è stato svelato un retroscena davvero clamoroso raccontato da uno dei piloti in gara ovvero Lando Norris che era stato accostato anche alla rossa.

Ferrari, retroscena Norris: nessun rimpianto sul futuro

Nonostante davanti ci siano team più forti e con maggiori possibilità di vincere il titolo mondiale, la McLaren vuole essere protagonista e capace di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Concetto, questo, espresso anche dal pilota della monoposto inglese Lando Norris che si è sbilanciato sulla sua scelta di restare con la stessa scuderia.

Il pilota britannico ha infatti rivelato di non avere alcun rimpianto per le sue recenti decisioni. Alla fine il suo passaggio a Maranello o alla Mercedes non si è concretizzato. Tuttavia, nonostante la Ferrari sia una delle auto più ambite, Norris non si è detto pentito di essere rimasto alla guida della McLaren: “No, sono molto felice della mia scelta. Avevo opzioni e sapevo che stavano arrivando proposte interessanti. Conoscevo le opportunità che avevo lo scorso anno e quelle che si prospettavano in futuro, quindi non ho dubbi sul percorso intrapreso” ha dichiarato sicuro nelle parole riportate da ‘F1-News.eu’.

Norris ha poi parlato delle potenzialità della sua auto, ammettendo di avere il desiderio di lottare per obiettivi molto ambiziosi, ma che al tempo stesso è felice di godersi il tempo con il suo team. Il pilota alla McLaren è felice e non ha sentito il bisogno di cambiare, sottolineando come per lui sia molto importante essere in un ambiente che apprezza.