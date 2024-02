Grosso guaio alla Continassa! Non solo le assenze creano problemi a Massimiliano Allegri. Senza Adrien Rabiot e Weston McKennie, i bianconeri perdono i due terzi del centrocampo.

Contro un Napoli che ha un disperato bisogno di punti, domenica prossima, l’allenatore bianconero sarà costretto a far fare gli straordinari a Locatelli, lanciare dall’inizio, probabilmente, Carlos Alcaraz e puntare obbligatoriamente su uno tra Fabio Miretti, scomparso da un mese e Hans Nicolussi Caviglia che ha giocato pochissimo. Altra soluzione lanciare a centrocampo uno tra Cambiaso e Iling Junior, con caratteristiche chiaramente diverse.

Ma i problemi per la Juventus non finiscono qui, la società ha un altro tema scottante che riguarda la situazione non proprio semplice da decifrare legata a Federico Chiesa. Per l’ex giocatore della Fiorentina il futuro appare di difficile lettura. Al momento ha un contratto fino al 2025, con grandi possibilità che non venga rinnovato e questo potrebbe essere un grande problema per la società bianconera.

ULTIMATUM -la parola ultimatum sembra essere l’unica possibile per Chiesa, tra un rinnovo da fare per restare o una partenza che resta l’unica soluzione in caso di mancato rinnovo. La Juventus non può perderlo a parametro zero e spera di ricavare almeno 40 milioni di euro, il minimo sindacale per un giocatore del suo valore.