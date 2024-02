La Juve deve fare i conti con le assenze pesanti

La Juventus si proietta al prossimo appuntamento di campionato, la gara con il Napoli, match importante anche per capire se i bianconeri hanno effettivamente lasciato alle spalle le difficoltà e se il successo con il Frosinone è stato davvero l’inizio di una nuova corsa senza freni. Contro la squadra di Calzona Allegri dovrà fare i conti con diverse assenze, è emergenza a centrocampo con Rabiot e Mckennie out, gli esami a cui sono stati sottoposti hanno evidenziato una lussazione al piede destro per il francese, una lussazione invece alla spalla sinistra per l’americano.

Da capire quali saranno i tempi di recuperi. Campo ma anche questione rinnovi, confronti ancora aperti intanto riguardo ai possibili nuovi accordi con Vlahovic e Mckennie, l’opportunità di trattenerli a Torino è più alta rispetto a quella di far restare Federico Chiesa, i discorsi con il figlio d’arte si faranno a fine stagione, al momento però il suo futuro pare essere più lontano che vicino ai colori bianconeri. Le prossime settimane saranno importanti per valutare e, chissà, magari anche per trovare già un punto d’incontro con chi deve ancora definire il suo futuro in casa Juventus.