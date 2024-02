Atalanta, Gasperini: “Partita anomala, sensazione che ho avuto…”

Una vittoria netta, chiara e decisa per l’Inter di Simone Inzaghi con i nerazzurri che ne fanno quattro all’Atalanta di Gian Piero Gasperini e vede cucirsi addosso sempre più celermente lo scudetto.

Atalanta, Gasperini: “Siamo dentro a tutte le competizioni”

Al termine del match contro l’Inter, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza: “Eravamo ancora in gara fino al 2-0, poi è diventato più un allenamento, anche in occasione del terzo gol. Non è stata una bella partita, non una gara da Serie A. Archiviamo questa partita e andiamo avanti, il risultato lascia perplessi ma siamo pronti per le prossime. Non è questo tipo di partita che ci può intaccare moralmente, visto che c’è stata partita comunque contro una grande Inter. Anomala, molto strana, ma adesso penseremo alla prossima. Non c’è tempo di pensare in negativo. Siamo in buona condizione, stiamo bene. Adesso ci sarà un’altra partita, lo Sporting, Juventus e Fiorentina. Quindi carichi, pronti e ripartiamo. Gara anomala e strana? È la sensazione che ho avuto io. Magari l’ho avuta solo io. Per il rigore subito? Di solito degli episodi e dei regolamenti ne parlo solo quando vinco”.

Sul campionato: “Noi siamo dentro a tutte le competizioni, almeno per quelle che sono i nostri traguardi. Siamo a due punti dal Bologna, in semifinale di Coppa Italia e gli ottavi di Europa League. A questo punto le partite diventano più decisive, per partite come questa sera bisogna archiviarle e pensare alla successiva. Non abbiamo tempo per spendere energie in altre cose. Dobbiamo competere con Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina. Forse anche il Torino. Il Milan è più avanti, parlo solo di quelle più vicine. Ci sono piazze avversarie molto forti, per alcune società è fondamentale stare su. Per noi è il massimo dei traguardi è stare lì”.