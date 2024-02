Juventus, allarme Chiesa: ecco cos’è successo

Allarme Federico Chiesa in casa Juventus: questa mattina, nella seduta odierna di allenamento, l’attaccante bianconero ha dovuto lasciare il campo dopo un contrasto di gioco.

Ecco il tweet riportato da Giovanni Albanese: “Continassa: Chiesa ha lasciato l’allenamento per precauzione, dopo aver rimediato una botta alla caviglia destra in uno scontro di gioco con Alex Sandro. Aveva provato a rientrare, ma zoppicava e Allegri lo ha richiamato fuori”.

Le sue condizioni

Condizioni da valutare per il calciatore, a pochi giorni dall’importante trasferta di Napoli, contro la squadra di Francesco Calzona. Dopo la prova offerta contro il Frosinone, l’attaccante stava alzando il ritmo delle sue prestazioni per ritrovare quella centralità smarrita all’interno del progetto tecnico-tattico di Allegri. Da valutare dunque le sue condizioni in vista della sfida del Maradona.