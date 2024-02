Zilliacus rinuncia all’Inter: il comunicato di Century Capital

“Thomas Zilliacus – si legge – ha lavorato per quasi un anno alla costruzione di un consorzio in grado di rendere l’Inter la migliore squadra del mondo e una candidata permanente alla vittoria di campionato e Champions League. XXI Century Capital ha presentato un’offerta nel novembre del 2023, ed è stata molto vicina alla conclusione di un accordo.

Quel processo è ora deragliato per via delle false e dannose accuse che sono state pubblicate per la prima volta su Singapore Straits Times […] Il caso contro YuuZoo – scrivono i legali – è inventato, e si basa sulle bugie di un ex dipendente che era stato licenziato dopo aver molestato cinque dipendenti donne, due delle quali hanno sporto denuncia alla polizia. L’ex dipendente in questione ha quindi cercato di ricattare YuuZoo chiedendo un grosso pagamento in contanti e dicendo che altrimenti si sarebbe rivolto alla Borsa e ai media di Singapore e avrebbe offuscato la reputazione di YuuZoo. Quando YuuZoo ha detto no al suo tentativo di ricatto, ha fatto quello che aveva minacciato di fare. XXI Century Capital specifica poi come Zilliacus non si sia “mai rifiutato di tornare a Singapore, il Paese che dal 1986 considera casa sua. […] Vuole andare in tribunale per presentare le prove che YuuZoo e il suo consiglio di amministrazione non hanno fatto nulla di male nel 2015 e nel 2016. Questa possibilità non gli è stata data per i primi sei anni in cui la polizia di Singapore ha condotto le sue indagini.