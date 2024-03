Milan cerca il colpo in casa della Lazio per evitare “brutte sorprese”

Il Milan arriva alla sfida con la Lazio, dopo un deludente pareggio contro l’Atalanta. Deludente soprattutto per il risultato, mentre la prestazione collettiva così come quella del numero 10 Leão è sicuramente migliorata rispetto al passato. Contro i romani, un successo servirà alla formazione rossonera a mantenere la terza posizione. Il Bologna, infatti, è solo a 4 punti dalla squadra del suo ex tecnico Stefano Pioli.

Pioli punta su Leão per vincere Lazio-Milan

Stefano Pioli sulla forma del portoghese e della sua squadra punta molto per la gara di questa sera. Ieri in conferenza infatti il tecnico di Parma ha confermato il buon momento di Rafa e della squadra: “Gli ho parlato, ha detto che stava bene e gli ho chiesto di star bene anche nelle prossime – ha detto il tecnico rossonero – Non c’è motivo di cambiare, abbiamo recuperato tanti giocatori e la squadra sta bene”. Segno che l’ex allenatore di Inter e proprio Lazio sia consapevole quanto una vittoria all’Olimpico, nella giornata di Atalanta-Bologna, potrebbe essere fondamentale nella corsa Champions League.

I rossoneri potrebbero mettersi al riparo da una eventuale rimonta dei rossoblù per il terzo posto. Inoltre, giocare al venerdì potrebbe mettere in qualche modo pressione alla Juventus. La Vecchia Signora, d’altronde, giocherà domenica sera, 48 ore dopo Lazio-Milan, in casa del Napoli. Un successo porterebbe il Diavolo a -1 da Allegri che, nonostante il momento non brillante degli azzurri, rischiano comunque tanto al Maradona.

Scudetto addio, Pioli ammette la “sconfitta”

Se ad inizio stagione il Milan era considerato tra i favoriti alla vittoria dello Scudetto appena dietro i cugini nerazzurri, oggi il divario è incolmabile. Lo ha ammesso ieri nella conferenza stampa della vigilia anche Stefano Pioli. “L’Inter sta facendo un campionato incredibile”. E tutto sommato Pioli ha ragione. l ritmo imposto al campionato era insostenibile. È difficile, se non impossibile, che in un campionato molto “chiuso” come la Serie A ci possano essere due squadre contemporaneamente da record.

Milan, rendimento esterno buono ma lontano dall’Inter

Seguire l’Inter era oggettivamente difficile, se non impossibile. Tuttavia, il Milan deve ancora raggiungere il suo risultato minimo, la Champions League, e dopo aver fallito diversi obiettivi stagionali deve preoccuparsi di non fare figuracce in campionato. Il Bologna è in ascesa ed è ormai molto vicino, ecco perché vincere a Roma rischia di essere un crocevia molto importante. Ma i rossoneri per vincere all’Olimpico devono migliorare il rendimento esterno. Anche se i rossoneri hanno il 3° rendimento esterno con 24 punti in 13 match, per comprendere quanto sia importante il distacco con l’Inter, basta sottolinea il fatto che i nerazzurri, non solo non hanno mai perso lontano da San Siro, ma hanno “perso” punti solo con i pareggi di Torino contro la Juventus e di Genova contro i rossoblù.