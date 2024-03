Roma, a Monza per l’esame vista Champions

Quanto sei bella Roma. E quanto devi continuare ad esserlo. Punti su punti accompagnati da carattere e mentalità, oltre che prestazioni convincenti. Con DDR alla guida il dietrofront dei giallorossi è stato immediato e rispolverare vecchie ambizioni, adesso, diventa indispensabile.

L’Europa all’orizzonte e il treno Champions da prendere al volo, ma per farlo bisognerà sfoderare l’artiglieria pesante anche in terra brianzola.

La trasferta di Monza, infatti, prevede insidie dietro ogni angolo. Gli uomini di Palladino si lasciano alle spalle cinque risultati utili di fila che fanno ben trasparire la qualità di una rosa pronta a frenare la corsa dei capitolini.

Coltello tra i denti e unghie affilate. Bisognerà seguire la scia dell’entusiasmo lasciata dalla sfida col Toro. Ecco che per farlo sarà necessario chiedere agli interpreti il bis di uno show a senso unico. Servirà, quindi, ancora un Dybala in forma smagliante reduce dalla tripletta d’oro, con il solito faraone a fare da spalla e lanciare in avanti un riposato Lukaku.

A Big Rom si chiede di ritrovare la via del gol in campionato persa ormai dallo scorso gennaio in occasione della sfida contro il Verona.

Il belga sta in allerta, alla luce di un futuro incentro e dell’ormai vicino rientro di Tammy Abraham.

La fortezza offensiva giallorossa è chiamata ad abbattare il muro brianzolo per ampliare la vista su una Champions ormai non troppo lontana.