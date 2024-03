Sinner, che paura: i tifosi restano a bocca aperta

Non c’è pace attorno a Sinner: dopo le critiche per i mancati complimenti social a Jasmine Paolini, arriva il grande spavento tra i fans

Qualcuno potrebbe ben dire che evidentemente non va mai bene nulla. Da sempre criticato per il suo approccio ‘particolare’ nei confronti dei social network (il campione altoatesino ha giusto un mese fa sottolineato come farebbe volentieri a meno di Instagram, X, Facebook e quant’altro) Jannik Sinner ha insolitamente dato un segno della sua presenza nel variegato mondo degli stessi postando una sua foto.

Accompagnata da una semplice didascalia che, come nelle altre rare occasioni in cui si è manifestato sul web, voleva solo essere un aggiornamento di cronaca. Apriti cielo. È successo di tutto, come oramai accade ogni qualvolta Jannik faccia o non faccia qualcosa. Stavolta per la verità non si è trattato di vere e proprie critiche, quali invece si erano verificate – e anche feroci, da parte di qualcuno – per i mancati complimenti social a Jasmine Paolini per la sua straordinaria impresa di Dubai.

In questa occasione a far notizia sono stati i commenti di chi tiene talmente tanto alla sua figura, alla sua carriera, alla sua integrità fisica, da aver confuso un effetto scenico con chissà quale imminente disgrazia o brutta notizia che il tennista sarebbe stato sul punto di annunciare. E che invece non c’è stata. Ma andiamo con ordine.

Sinner, il post su Instagram ha tolto il fiato ad alcuni fans

Poco prima di partire per gli Stati Uniti, e dopo esser stato già immortalato (con post condiviso ovviamente dal profilo del tennista romano) con Matteo Berrettini sui campi di Monte Carlo dopo una sessione di allenamento, Jannik ha voluto aggiornare i fans sulla sua prossima mossa. Che sarebbe stata per l’appunto il volo in direzione California per il torneo di Indian Wells.

“Partirò verso gli Stati Uniti domani. Ci vediamo tutti lì“, la semplice ed inequivocabile didascalia d’accompagno alla foto di Sinner. Già, la foto. Il problema, non potendo risiedere in ciò che è stato scritto, è stato proprio la foto.

Il tennista appare con uno sguardo serioso, quasi preoccupato, mentre fissa un punto non identificato. L’effetto usato per l’istantanea è stato il ‘bianco e nero’: da qualcuno evidentemente associato senza dubbio a qualcosa di non positivo.

Tutti quei tifosi che, magari frettolosamente, non si sono concentrati sulla innocua didascalia quanto sullo shooting, hanno iniziato a postare commenti che hanno evidenziato il grande spavento occorso alla vista della foto. Non dite che non ve l’avevamo detto: Sinner e i social sono due mondi destinati a non incrociarsi mai.