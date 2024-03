Torino, Juric ha trovato il suo gioiello

5 assist e un gol, in casa Torino è stato sin ora la vera sorpresa del campionato, il vero gioiello dell’argenteria di Ivan Juric. Raoul Bellanova, 23enne di Rho, è sempre stato un prospetto interessante, tanto da guadagnarsi nella scorsa stagione la maglia dell’Inter, con la quale ha avuto spazio anche nell’ultima finale di Champions League.

L’arrivo al Torino

Simone Inzaghi non è riuscito a valorizzare al meglio il ragazzo, al quale quest’estate è stata preferita l’esperienza di Juan Cuadrado. Il Torino invece ha puntato forte sul giocatore e soprattutto il suo tecnico Ivan Juric. Elemento perfetto per il 3-5-2 del croato, forte fisicamente e dal piede delicato, Raoul si è guadagnato col tempo la titolarità nel club granata, attirando su di se le attenzioni anche della Nazionale. Spalletti infatti ha recentemente definito il ragazzo: “Una forza della natura“. A Raoul ora tocca continuare così per prendersi l’Europa con il suo Torino e l’Europeo con la maglia azzurra.