Italia, Spalletti: “Voglio vincere l’Europeo e poi il Mondiale”

Sui valori: “Si parte da lì, quella è la base su cui poi bisogna aggiungere il talento. Maglia, valori, orgoglio, responsabilità. Alcuni giocatori devono aver creduto che Spalletti abbaia e poi non ha i dentini, si sbagliano e ora ci sono delle cose che vanno messe in chiaro. Da qui in avanti le Playstation le lasciano a casa e non le portano più. Glielo invento io un giochino a cui pensare per distrarsi la notte. Vengono da me e gli dò i compiti da fare la sera se non sono bastati quelli di giorno. In Nazionale si sta sul pezzo, concentrati. Ripeto lo slogan degli All Blacks, ‘Niente teste di ca… qui'”.