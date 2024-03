Parma, ora la Serie A è sempre più vicina

Dopo il pareggio nel turno infrasettimanale, il Parma torna a vincere, 1-3 contro la Ternana. Gol e spettacolo al Mario Rigamonti dove il Brescia batte 4-2 il Palermo dell’ex Corini. Vince poi 1-0 il Sudtirol contro il Lecco sempre più ultimo in classifica.

Ternana-Parma 1-3

Si apre con 3 punti pesantissimi in vetta, conquistati dal Parma, la 28^ giornata di Serie B. I Ducali si impongono 1-3 al Libero Liberati contro la Ternana. Gara che si sblocca dopo solo 7 minuti con la rete degli ospiti firmata da Bonny. Raddoppio dei ragazzi di Pecchia che arriva poi al 19 minuti e porta la firma di Benedyczak su rigore. In apertura di ripresa è Luperini a riaprire la gara, siglando l’1-2 al 48′. Al 59′ l’autorete di Casasola spazza via però i sogni di rimonta per i ragazzi di Breda e fissa il punteggio sul definitivo 1-3.

Brescia-Palermo 4-2

Gol, spettacolo e un espulsione al Mario Rigamonti tra Brescia e Palermo. Sono i padroni di casa a dare il via alle danze dopo 1 minuto, la firma è quella di Borrelli. Un vantaggio ribaltato dopo solo 13 minuti, il Palermo infatti prima la pareggia al 5′ su rigore con Brunori e poi sigla l’1-2 con Di Francesco. Al 23′ i rosanero restano però in 10 per l’espulsione di Marconi. Al Brescia bastano allora 16 minuti per chiudere la partita. Prima al 30′ è Paghera a fare 2-2, prima che al 41′ Borrelli porti avanti i ragazzi di Maran. Al 46′ è poi ancora Federico Di Francesco ad essere decisivo questa volta però nella porta sbagliata, con l’autorete che batte Pigliacelli per il definitivo 4-2 lombardo.

Sudtirol-Lecco 1-0

Una sola rete ma pesantissima, quella tra Sudtirol e Lecco con gli ospiti ora sempre più ultimi in classifica. Si decide infatti al 92′ la sfida del Druso. A spuntarla è il Sudtirol grazie a Tait, con i padroni di casa ora decimi, a -1 dalla zona playoff.