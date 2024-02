Serie B, si anima la lotta in vetta: ecco tutti i risultati

Si è fermato 1-1 il Parma nella sfida casalinga contro il Cosenza. Del pari dei ducali ne hanno approfittato Cremonese e Como con due pesantissime vittorie esterne.

E’ terminata 1-1 la sfida del Ennio Tardini tra Parma e Cosenza, gara che si è sbloccata dopo 2′ con una rete di Cyprien. Nel finale di primo tempo è però arrivato il pari ospite, con la firma di Camporese. Nella ripresa i ducali sono poi rimasti in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di Balogh.

Importante successo esterno per il Como nel Derby del Lario contro il Lecco. Gara indirizzata già nei primi 21 minuti con i gol di Goldaniga prima e Bellemo poi. Al 92′ è poi arrivato il definitivo 0-3 con la firma di Abildgaard.

Successo fondamentale anche per la Cremonese al Ferraris di Genova, con i ragazzi di Stroppa che la sbloccano dopo 5 minuti con un super gol di Johnsen. Vantaggio che dura fino al 13′ quando la Sampdoria pareggia con Ghilardi su sviluppi di corner, una rete che non basta con la Cremo che trova il successo a 20 minuti dalla fine con la rete di Falletti.

Manca l’occasione di accorciare in vetta invece il Palermo che cade 2-3 contro la Ternana di Roberto Breda. Vantaggio ospite dopo 10 minuti con la firma di Gaston Pereiro a cui risponde al 19′ Lund con un capolavoro dalla distanza. Nella ripresa è però fatale l’1-2 firmato da due ex Bologna primavera com Pyyhtia e Raimondo in rete al 64′ e al 74′. Al 95′ non basta poi il gol rosanero del solito Brunori.

Cade invece per la seconda gara consecutiva il Bari di Iachini, sconfitto 2-0 dal Catanzaro. Con la gara iniziata in ritardo per colpa della nebbia. Match sbloccato dopo 4 minuti con una spettacolare punizione firmata da Vandeputte. Raddoppio che arriva poi al 78′ e a firmarlo è il solito e infallibile Iemmello.

Domani sera alle 20.30 si chiuderà la 27^ giornata, con le tre sfide rimaste: Pisa-Modena, Spezia-Feralpi Salò e Venezia-Cittadella.