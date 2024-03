Atalanta e Bologna, il profumo di Champions è sempre più intenso

Alzi la mano chi avrebbe pensato, alle porte di questa stagione, che la sfida tra Atalanta e Bologna sarebbe stato uno scontro diretto per la zona Champions League. Probabilmente quasi nessuno, ma alla prova dei fatti i due maestri dell’intensità, Gasperini e Motta, si ritrovano asserragliati nella lotta per il quarto posto. Il bilancio di entrambe è lusinghiero, due lunghezze dividono due assetti ancora molto affamati nella volata finale della Serie A.

Si difende meglio il Bologna (23 gol incassati, terza miglior difesa del campionato), mentre i nerazzurri sono più consistenti in fase offensiva, avendo realizzato 48 reti, 8 in più dei felsinei. Gli esami da superare saranno tanti, ma al Gewiss Stadium qualche piccola indicazione l’avremo. Trazione anteriore: il tratto in comune di Atalanta e Bologna. Il profumo d’Europa è sempre più intenso. E non è solo in sogno.