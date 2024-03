Marquez gelato: Marc già alle strette

Manca una settimana all’inizio del Mondiale di MotoGP. Grande attesa per Marc Marquez, alla prima stagione in sella a una Ducati dopo tredici anni in Honda

Attesa ormai agli sgoccioli per il Mondiale 2024 di MotoGP. Team e piloti si ritroveranno a Lusail, in Qatar, per il primo weekend di gara dell’anno previsto dall’8 al 10 marzo con l’ormai consueta accoppiata sprint race al sabato e GP domenicale.

Tante le novità nel roster dei piloti che gareggeranno nel prossimo Mondiale. Quella più eclatante è sicuramente rappresentata da Marc Marquez. Dopo tredici stagioni e otto titoli con la Honda HRC, il campione spagnolo ha cambiato squadra, trasferendosi al Team Gresini Racing che gli metterà a disposizione una Ducati Desmosedici ’23, moto decisamente più competitiva della Honda guidata, con una miriade di problemi, nelle ultime due stagioni.

Dopo averla testata per la prima volta lo scorso novembre a Valencia, Marquez ha avuto l’opportunità di provare ulteriormente la nuova moto nei Test pre stagionali di Febbraio a Sepang e a Lusail. Inevitabilmente, anche per un fuoriclasse come Marc, trovare il feeling con un prototipo diverso da quello guidato per un’intera carriera non è facile e immediato.

Marquez attesissimo per il debutto in Ducati, ecco cosa ne pensa un ex collega

Proprio per questo motivo, Marquez in Ducati oltreché una grande attrazione per gli appassionati di MotoGP rappresenta, al contempo, anche un interrogativo. Quali sono le potenzialità di Marc ? Può già ambire per la vittoria del Mondiale ? Queste le domande più ricorrenti che animano il paddock a una settimana dal ritorno in pista.

Marquez, a margine degli ultimi Test, si è tirato fuori dalla lotta per il Mondiale, affermando che non potrebbe essere altrimenti dopo due anni, di fatto, senza vittorie. C’è tuttavia chi non la pensa come lui. L’ex campione di SBK, Ben Spies, si è detto sicuro che Marquez in Ducati vincerà il Mondiale con un distacco record sugli avversari. Non si è spinto a tanto il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta per il quale, comunque, Marquez sarà lì in lotta con i favoriti Bagnaia e Martin già nella sua prima annata in Ducati.

Sulle possibilità di Marquez, si è pronunciato anche Mattia Pasini, ex pilota e ora commentatore su Sky della Moto2 e della Moto3. In un’intervista rilasciata a ‘MowMag’, Pasini è stato piuttosto cauto e prudente nel suo pronostico su Marquez: “Sarà indubbiamente una grande sfida per lui – ha spiegato – può avere successo ma anche il contrario. Da un otto volte campione del mondo ci si aspetta non che arrivi tra i top 5 ma la vittoria. Ci proverà ma gli altri non staranno a guardare.”

Per Carlo Pernat, invece, Marquez non è tra i favoriti per la vittoria finale. “Mi aspetto che Bagnaia, Martin e Bastianini si giocheranno il Mondiale“, ha dichiarato l’agente in un recente intervento su moto.it, affermando al contempo che quello che sta per iniziare “sarà l’anno più bello di tutti.“