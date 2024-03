Allarme Marquez, tutti preoccupati: e se ci fosse ancora..

Con il Gran Premio del Qatar prenderà il via la stagione della MotoGP e Marc Marquez è il più atteso: ma ora spunta una grande paura

Se ce lo avessero raccontato quattro anni fa, non ci avremmo creduto. Perché fino a quella maledetta stagione 2020, rivoluzionata dal Covid, sembrava quasi impossibile immaginare la MotoGP senza Marc Marquez come favorito.

Lui era su una nuvola, praticamente imbattibile anche per una Ducati che comunque con Andrea Dovizioso era cresciuta moltissimo. Ma l’incidente nel primo appuntamento stagionale a Jerez, pista che per lui è casa, ha cambiato tutto.

Da allora la vetrina è stata per altri. La Suzuki di Mir che a sorpresa ha vinto il Mondiale in quella stagione, poi il ritorno anche della Yamaha con Fabio Quartararo. E infine la doppietta di Pecco Bagnaia con la Ducati che finalmente è riuscita a raccogliere quello che aveva seminato.

Il madrileno invece è sempre stato costretto a fare lo spettatore o al massimo la comparsa lasciando sfidare gli altri. Anche nelle ultime due stagioni ha fatto parlare di più per le sue numerose cadute, alcune delle quali lo hanno messo a rischio fisico, che per i risultati. E così è finito anche il matrimonio con Honda. Sono stati 11 anni incredibili, ma adesso per lui era impossibile andare ancora avanti senza cambiare nulla.

Allarme Marquez, tutti preoccupati: la sfida a Bagnaia rischia di essere già compromessa

Marquez alla Ducati, quindi, anche se non nel Team Factory e quindi non dalla porta principale. A molti, più che una decisione del Team Gresini è sembrata la volontà della Casa madre Audi, proprietaria del marchio. Ma adesso stanno per arrivare anche le prime risposte ufficiali, quelle della pista.

Nei test prestagionali, salvo in rare occasioni sulla pista di Sepang, in realtà lo spagnolo ha dimostrato di non essere ancora al livello degli altri. Certo, i consigli del fratello Alex che ormai conosce benissimo la Desmosedici (anche se ora sono passati sulla 2023) saranno serviti. E poi c’è la sua esperienza, quella che lo ha portato a vincere sei Mondiali nella classe regina.

Ecco perché molte agenzie di scommesse, alla vigilia del primo appuntamento stagionale in Qatar, hanno chiarito le idee. Il primo favorito resta Pecco Bagnaia, non solo per i due mondiali vinti in fila ma anche per il feeling che ha mostrato con la nuova Ducati. Ma alle sue spalle, ancora prima di Jorge Martin, arriva Marc Marquez che di fatto è il “controfavorito”.

La pensano così però anche gli addetti ai lavori? Su tutti uno che lo conosce molto bene, come Jorge Lorenzo che ha condiviso con lui anche il box alla Honda. In una lunga intervista a ‘MotoGP.com’, il maiorchino ha fatto le carte alla stagione.

Anche per lui Bagnaia resta il pilota da battere perché lo ha dimostrato concretamente. Marquez invece è una grande incognita per almeno tre motivi. Il primo è capire come si adatterà alla nuova moto e il secondo vedere che differenze ci saranno tra la Desmosedici GP23 e la GP24. Ma soprattutto c’è una terza incognita: “Ha recuperato del tutto? Oppure ha bisogno ancora di più tempo per raggiungere il suo massimo? Lo sanno solo lui e chi lo circonda”.

In effetti nessuno conosce le reali condizioni fisiche di Marc, anche perché le moto anno dopo anno sono diventate molto più esigenti a livello fisico. Chi non è al 100 per cento rischia di fare una brutta fine e il suo braccio destro dopo 4 interventi non sarà mai al massimo.