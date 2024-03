Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni: Immobile dal 1’

È la serata della storia per la Lazio che, alle 21, sarà di scena all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco per cercare il risultato che le regalerebbe i quarti di Champions League per la prima volta nella sua storia. I biancocelesti partono con il vantaggio firmato da Ciro Immobile nel secondo tempo della gara d’andata. Un successo storico quello dell’andata sia per la storia europea della Lazio, che per quella del Bayern Monaco, quasi mai ko nell’andata degli ottavi.

Ma stasera la gara sarà decisiva anche per dare un’impronta forte alle rispettive stagioni. La Lazio per dare una svolta positiva con un grande risultato, mentre il Bayern deve finalmente raggiungere un buon risultato dopo aver di fatto abdicato in Bundesliga dopo 11 titoli di fila.

Le scelte di Tuchel e Sarri per Bayern-Lazio

Per rimontare sulla squadra di Sarri, Thomas Tuchel, che col toscano condivide un passato al Chelsea, sceglie il 4-2-3-1. Il tecnico tedesco dovrà fare i conti con le assenze. Due importanti sono quelle dei terzini destri Mazraoui e Boey, che costringono Tuchel a mettere Kimmich terzino destro. Mentre al centro della difesa, ovviamente, non ci sarà Dayot Upamecano, squalificato dopo il rosso dell’andata. Al posto del francese ci sarà l’ex Juve de Ligt. Al posto di Kimmich, davanti alla difesa ci sarà Pavlovic. Mentre nel trio di trequartisti, Sané torna titolare al posto di Tel dopo il turnover in campionato.

La Lazio dovrebbe invece riproporre la stesa formazione che all’andata ebbe la meglio sul Bayern. Sarri conferma, ovviamente il 4-3-3. In difesa con l’assenza di Patric, conferma la coppia Romagnoli e Gila. Dubbio a centrocampo dove mancherà ancora Nicolò Rovella, quindi Cataldi dovrebbe partire titolare ma occhio alla candidatura di Vecino. L’altro dubbio Sarri lo ha nel tridente dove, a sinistra, c’è il ballottaggio tra Zaccagni e Isaksen, con l’italiano avanti. Al centro dell’attacco ci sarà capitan Immobile, lasciato a riposo nella prima ora di Lazio-Milan.

Le formazioni

Bayern Monaco: Neuer; Davies, de Ligt, Kim, Kimmich; Pavlovic, Goretzka; Musiala, Muller, Sané; Kane.

Lazio: Provedel; Hysaj, Romagnoli, Gila, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Guendouzi; Zaccagni, Immobile, F. Anderson.