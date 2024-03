Champions League, domani City e Real a caccia dei quarti

Il mercoledì di Champions League regalerà domani due grandi sfide che decideranno altre due delle formazioni che accederanno ai quarti di finale. Infatti, alle 21, scenderanno in campo in casa sia il Real Madrid che il Manchester City, rispettivamente opposte a RedBull Lipsia e Copenhagen. Le due grandi favorite di questa edizione della Champions League partono da un risultato di vantaggio rispettivamente 1-0 e 3-1 nella gare d’andata.

Caccia alla quindicesima Champions League

In casa Real Madrid, il pareggio del Barcellona contro l’Athletic Bilbao ha reso meno amaro l’assurdo triplice fischio di Gil Manzano poco prima del gol di Bellingham contro il Valencia. La giornata di Liga, tra pareggio dei blaugrana e sconfitta del Girone, avrebbe forse chiuso definitivamente la corsa al titolo in caso di vittoria dei Blancos. Tuttavia, ora per il Madrid è tempo di rituffarsi nell’atmosfera della Champions League. Si riparte dallo 0-1 di Lipsia, quando Brahim Diaz decise la sfida contro i tedeschi con una magia.

Quella d’andata non è stata certamente la più facile delle gare e, proprio per questo motivo, il tecnico di Reggiolo sicuramente non farà abbassare la guardia ai suoi. Di fronte al Bernabeu ci sarà da vincere per essere certi del passaggio del turno, ma soprattutto per soddisfare i tifosi. Tuttavia, il Real Madrid avrà un’arma in più per battere la formazione tedesca. Infatti, all’andata le Merengues dovettero fare a meno di Jude Bellingham, causa infortunio, ma domani ci sarà pronto ad essere decisivo anche sul terreno preferito del Real: l’Europa. La corsa alla quindicesima affermazione nella massima competizione europea è solo all’inizio.

Guardiola vuole il bis

L’altra grande favorita alla vittoria finale della Champions League è la sua campione uscente: il Manchester City. I Citizens stanno vivendo una stagione meno “incredibile” di quella dello scorso anno. Tuttavia, la formazione di Pep Guardiola, col passare dei mesi, si sta ritrovando. Recentemente ha ritrovato anche Erling Haaland che ha già ripreso a segnare valanghe di gol e spera di tornare al gol anche in Champions. Il norvegese si è mostrato molto ottimista su di sé, sulla gara e sul proprio stato d’animo nel City. Una serie di elementi positivi che non fanno che aumentare progressivamente le possibilità di bis del City in coppa.

Il City è la squadra Campione d’Europa in carica, ma non si accontenta. Domani ripartirà dall’1-3 conquistato a Copenhagen lo scorso 13 febbraio. La vittoria firmata De Bruyne, Silva e Foden mette al sicuro la squadra inglese, ma il Copenhagen anche nel girone si è reso protagonista di ottime trasferte e infatti non si trova per caso agli ottavi. Ma Pep Guardiola, che sotto la solita scorza d’umiltà, cova il sogno di bissare il successo dello scorso anno.