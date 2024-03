ESCLUSIVA SI Catania, Grella: “Errori commessi in buona fede. Classifica deludente”

Vincenzo Grella, vice presidente e amministratore delegato del Catania, negli studi di Sportitalia durante SportitaliaMercato, ha parlato della società siciliana: “Da calciatore mi sfogavo di più, in tribuna tutto si vive in maniera diversa. A Catania mi trovo benissimo, sono rimasto in Italia perché mi trovo bene, amo il calcio. Ho una grande fortuna, vivere in questo mondo. Mi godo ogni momento. Campionato del Catania? Abbiamo fatto diversi errori, sempre in buona fede pensando di buttare giù delle basi. La Serie C è diversa dalla D, sapevamo che era un campionato difficile. Abbiamo pensato di fare una squadra in un certo modo, poi avevamo capito che dei profili non erano adatti alla nostra piazza. A gennaio abbiamo trovato opportunità, abbiamo fatto cambi pur sapendo che serve tempo, con un mister arrivato a fine novembre che aveva bisogno a sua volta del tempo, tempo che nel calcio ha un limite. Oggi la posizione in classifica è deludente, abbiamo però superato la semifinale di Coppa Italia, traguardo non da sottovalutare, ci permette di entrare nei playoff che possiamo prepararli al meglio. Ci sono altre nove gare, la società vuole vincere più partite possibili, questa è la mentalità del club. Dopo ogni gara facciamo analisi, cercando di capire dove poter migliorare. Il pubblico si aspettava altro, noi possiamo solo ringraziarlo. Nei momenti difficili si percepisce il vero amore al seguito della squadra. Quando allo stadio arrivano 20 mila spettatori ci sono delle responsabilità in più per tutti”.