Ritiro Nadal, ecco la notizia tanto temuta: cosa sta succedendo

Ritiro Rafa Nadal, arrivano degli importanti aggiornamenti in merito a questa vicenda: tutto quello che serve sapere

Gli amanti del tennis stanno aspettando con ansia il vero e proprio big match che vedrà come protagonisti la vecchia e la nuova generazione. Ovviamente ci stiamo riferendo a Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. E’ tutto pronto per la partita di esibizione che li vedrà in scena. Anche se, sia l’uno che l’altro, non sono affatto in forma. Le loro condizioni fisiche, infatti, non sono al 100%.

Tanto è vero che, nel corso della presentazione della grande sfida, è intervenuto proprio il trentasettenne fuoriclasse maiorchino. Il vincitore di ventidue titoli del Grande Slam ha affrontato varie tematiche, non solo relative all’importante match che lo attende, ma anche a quello riguardante il suo ritiro. Uno degli argomenti che sta maggiormente interessando gli amanti di questo sport.

Un futuro non del tutto roseo, tutt’altro. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni: “In questo momento non vi saprei dire come mi sento. Anche perché non disputo un set dai tempi di Brisbane. La cosa certa è che essere qui è importante ed è una buona notizia. Il livello, però, non saprei dirvelo ma non è così importante. Sono entusiasta all’idea di potermi allenare con grandissimi professionisti e, soprattutto, di giocare a Las Vegas con Carlos”.

Rafa Nadal spaventa tutti sul ritiro: “Ecco come stanno le cose…”

Una preparazione, per quanto riguarda il torneo negli Stati Uniti D’America, che non lo ha soddisfatto del tutto. Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Marca” ha rivelato: “In questo momento la priorità è quella di uscire indenni da Indian Wells. Non è da escludere che questa possa essere anche la mia ultima stagione a livello professionistico. Una decisione che non ho preso al 100%“.

Nel corso della stessa ha rivelato che gli farebbe molto piacere essere a Montecarlo, ma deve valutare bene ogni singolo momento. Continuerà a lavorare per raggiungere i propri obiettivi sia dal punto di vista professionale che personale.

In conclusione si è voluto soffermare proprio sull’avversario ed amico Alcaraz: “Ha un’energia, una passione e una fiducia in se stesso che lo aiuta ad affrontare i momenti importanti con poca paura. Carlos è aria fresca per il tennis, uno dei più completi che abbia mai visto alla sua età”.