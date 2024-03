Pari tra Sporting Lisbona e Atalanta: Scamacca risponde a Paulinho

Terza sfida in questa edizione di Europa League: Sporting Lisbona–Atalanta termina in parità dopo le due gare del girone. Allo stadio Alvalade sono i padroni di casa a passare in vantaggio nella prima frazione di gioco con Paulinho, abile a sfruttare l’assist di Trincao. La reazione della Dea non si è fatta attendere: prima il palo di Holm e Scamacca, poi nerazzurri pericolosi con De Roon, ma la conclusione dell’olandese è ben disinnescata da Israel. Il gol dell’Atalanta arriva meritatamente, con la Dea che sfrutta a dovere un errore difensivo dei portoghesi: Scamacca è il più lesto di tutti e con il mancino ristabilisce la parità con cui si conclude la prima frazione di gioco.

Secondo tempo vivace tra le due formazioni: Sporting pericolosissimo con Catamo che a tu per tu con Musso si fa ipnotizzare dall’estremo difensore argentino. Tra il 60′ e il 62′ due legni colpiti, uno per parte: la Dea colpisce il terzo palo con Lookman, poco dopo è il centrale Coates di testa a sfiorare la rete del vantaggio. Nei minuti finali, la Dea vede annullarsi un gol per fuorigioco: super gesto tecnico di Touré che spalle alla porta segna in rovesciata dopo l’uscita dell’ex Juve Israel. Dopo quattro minuti di recupero, il direttore di gara fischia la fine: Sporting e Atalanta non vanno oltre l’1-1.

Sporting Lisbona-Atalanta, il tabellino della gara

SPORTING LISBONA (3-4-3): Franco Israel; Quaresma, Coates, Reis; Genny Catamo, Koindredi (46′ Hjulmand), Morita (84′ Braganca), Diomande (46′ St. Juste); Edwards (46′ Gyokeres), Paulinho (68′ Esgaio), Trincao 6.5. All. Amorim

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien (46′ Scalvini), Kolasinac; Holm (89′ Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk (72′ Koopmeienrs); Lookman 6.5 (72′ De Ketelaere), Scamacca (81′ Touré). All. Gasperini

Direttore di gara: Siebert

Ammoniti: Edwards (S); Djimsiti, Hien, Scalvini (A)

Espulsi: /

Marcatori: 17 Paulinho (S), 39′ Scamacca (A)