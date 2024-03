Verstappen ko: esplode la bomba

Max Verstappen può andare ko: un grande vantaggio per la Ferrari in questa stagione di Formula 1 che si preannuncia durissima

La Formula 1 è iniziata con il trionfo della Red Bull in Bahrain. La vittoria di Max Verstappen non è mai stata in discussione, se non per i primissimi giri. Gli altri piloti hanno provato a metterlo in difficoltà, ma nessuno è riuscito a scalfire il dominio del pilota belga-olandese.

In più, alle sue spalle si è piazzato Sergio Perez, per un’attenta ‘guardia’ sulla Ferrari e la Mercedes. Carlos Sainz ha concluso terzo, mentre Leclerc – partito secondo – ha finito la gara al quarto posto tra le polemiche, per una SF24 che ha incontrato tantissime difficoltà per i freni.

Quel che è chiaro, è che la Red Bull potrebbe vincere un altro Mondiale sia per i piloti, sia per i costruttori. La Ferrari ha fatto dei passi avanti evidenti, e potrebbe anche provare a vincere più di una gara in questa stagione a differenza dell’anno scorso, quando Sainz riuscì a vincere solo a Singapore per una macchia rossa in un dominio Red Bull.

C’è però una grossa chance che il Cavallino Rosso può sfruttare a dovere, ma dietro dev’esserci sempre un’ottima strategia con il margine d’errore ridotto al minimo, cosa che in Bahrain non è successo.

Formula 1, Verstappen messo in difficoltà dal padre

A parlare del momento particolare che sta vivendo Max Verstappen è stato Umberto Zapelloni ai microfoni di ‘Tutto Convocati’, trasmissione in onda su ‘Radio 24’: “L’unico che può fermare Verstappen è suo padre Jos, con la bomba che rischia di far scoppiare all’interno della Red Bull con le dichiarazioni su Horner. La speranza è lui”.

Zapelloni si riferisce a un’intervista rilasciata da Jos Verstappen su Chris Horner al Daily Mail: “Con Horner al comando, c’è tensione nel team. Non si può andare avanti così, la Red Bull rischia di andare in pezzi. Fa la vittima quando è lui la causa dei problemi”.

La Red Bull ha svolto un’indagine interna su Horner per dei ‘comportamenti inappropriati’ nei confronti di una dipendente. L’azienda ha stabilito l’assoluzione del proprio team principal, generando tante discussioni e pareri discordanti, come si può evincere dalle parole di Jos Verstappen.

Dunque, per la Ferrari non resta che attendere se queste parole dovessero avere dei seguiti spiacevoli per la Red Bull, che comunque resta nettamente superiore sia in qualifica che soprattutto in gara, così come la capacità di Max Verstappen di lasciare le briciole agli avversari.