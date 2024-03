F1, problemi di salute per Sainz: pronto un pilota della F2

Non inizia nel migliore dei modi il GP dell’Arabia Saudita in casa Ferrari. Problemi di salute per Carlos Sainz che continuano dalla giornata di ieri con febbre e problemi intestinali. Per questo è stato allertato il pilota di riserva Oliver Bearman, giovane inglese classe 2005 impegnato nel campionato di F2 con Prema.

F1, Ferrari: problemi per Sainz

Bearman è già stato nel box per provare sedile e pedaliera ed è pronto a salire in macchina in caso di indisposizione di Sainz. Il pilota della Ferrari ha affrontato problemi gastrointestinali e un leggero stato febbrile, che non gli hanno impedito di partecipare alla sessione di prove a Jeddah. Olivier Bearman è una giovane promessa impegnata nel weekend di Formula 2 e membro del progetto Ferrari Driver Academy. Tuttavia, dopo accurati controlli al centro medico, Sainz è stato dichiarato in condizioni idonee per correre e si è unito ai suoi colleghi in pista.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>POOOLLLEEEE!! 🔥<br><br>What a lap from Ollie Bearman 👏<a href=”https://twitter.com/hashtag/FDA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#FDA</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/F2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#F2</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/SaudiArabianGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#SaudiArabianGP</a> <a href=”https://t.co/lAOGrBobCZ”>pic.twitter.com/lAOGrBobCZ</a></p>— Scuderia Ferrari Driver Academy (@insideFDA) <a href=”https://twitter.com/insideFDA/status/1765763410132705527?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 7, 2024</a></blockquote> <script async src=”” charset=”utf-8″></script>

Nel primo pomeriggio italiano si è conclusa la prima sessione delle prove libere in previsione della seconda, che scatterà alle 18.00. Davanti a tutti la Red Bull di Max Verstappen, primo in 1:29.659. Alle sue spalle Fernando Alonso con l’Aston Martin, secondo a 0.186 mentre terzo l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez, terzo a 0.209. Quarta la Mercedes del britannico George Russell, con un ritardo di 0.280, davanti alle Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc, quinto a 0.371, e lo spagnolo Carlos Sainz, sesto, staccato di 0.505.