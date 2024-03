Leclerc-Sainz, è già bufera: sentenza pesantissima

Nel primo gran premio della stagione la Ferrari Carlos Sainz ha ottenuto un buon terzo posto davanti al compagno di squadra Charles Leclerc

La Ferrari non ha avuto alcun dubbio nel momento in cui si è trattato di pianificare le strategie per i prossimi anni. I vertici della Rossa hanno rinnovato il contratto a Charles Leclerc che nel 2025 sarà affiancato da Lewis Hamilton. Una scelta molto precisa che non ha raccolto l’unanimità dei consensi.

Il pilota sacrificato dal Cavallino Rampante è dunque Carlos Sainz, che in vista del prossimo anno dovrà trovare un nuovo team che voglia puntare su di lui. A Maranello nessuno sembra aver nutrito dei dubbi su quale pilota tra i due andava riconfermato. Ma non tutti in realtà condividono le scelte fatte in totale sintonia da John Elkann e dal team principal Frederic Vasseur.

Anzi, un nutrito numero di commentatori è rimasto colpito dall’ennesima ottima prova fornita da Sainz. È come se il ventinovenne pilota madrileno stia facendo di tutto per farsi rimpiangere dalla Ferrari e in qualche modo ci sta riuscendo alla grande.

L’anno scorso è stato l’unico pilota capace di strappare un gran premio dalle insaziabili fauci della Red Bull di Max Verstappen. Il capolavoro di Sainz e Singapore resterà impresso nella memoria dei tifosi della Ferrari come uno dei pochi ricordi belli di questi ultimi anni di Formula 1.

Leclerc e Sainz, il monegasco finisce sotto accusa: i tifosi restano senza parole

Uno dei commentatori più arguti e competenti, l’ex campione del mondo del 1996 Damon Hill, ha elogiato a più riprese la prova di Sainz in Bahrain, avanzando seri dubbi sulla decisione della Ferrari di non confermarlo per le prossime stagioni.

L’analisi dell’ex pilota della Williams ai microfoni di ‘Sky Sports’ suona come una sonora bocciatura nei confronti di Charles Leclerc: “Abbiamo visto ancora una volta che Sainz fa domande ai suoi ingegneri e loro non hanno le risposte, questo è davvero un buon segno. Lui pianifica, pensa costantemente. Non è solo un buon pilota. È un buon pilota che pensa. Ha le idee chiare”.

Secondo Hill è Sainz il miglior pilota della Rossa e si dice convinto che lo spagnolo sia in grado di battere il monegasco in ogni circostanza: “Non si può dire che Charles sia in vantaggio su Carlos, anzi: Carlos è in grado di batterlo in molte occasioni. Lo ha dimostrato nel corso della stagione. Penso che questo sia un punto da sottolineare”.