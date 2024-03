Ferrari-Verstappen, colpo di scena: tifosi in estasi

Colpo di scena nel duello a distanza appena iniziato tra la Ferrari e la Red Bull di Verstappen: i tifosi non contengono la gioia

Sabato scorso in Bahrein è stato dato il via al nuovo campionato Mondiale di Formula 1 e, purtroppo per la Ferrari, a trionfare è stata la Red Bull che ha mostrato ancora una volta di essere la favorita.

Al primo posto si è piazzato il solito Max Verstappen, mentre alle sue spalle si è posizionato il compagno Sergio Perez e solo Carlos Sainz è riuscito a salire sul podio. Grossa delusione, invece, per Charles Leclerc che è arrivato quarto e si è detto molto deluso della prestazione offerta, definendo il tutto “orribile”. Il Bahrain non sembra portare benissimo al pilota francese che lo scorso anno fu addirittura costretto al ritiro.

Il primo Gran Premio del Mondiale non è andato come i tifosi della Ferrari volevano, ma siamo solo all’inizio e già a Gedda sabato prossimo alle ore 18 la Rossa cercherà il riscatto. E riguardo alla prossima corsa va segnalato un colpo di scena in questo nuovo duello a distanza tra la Ferrari e la Red Bull rivelato dal team principal del Cavallino Rampante Frederic Vasseur che ha mandato in estasi i tifosi.

Ferrari, Vasseur avverte la Red Bull: l’annuncio entusiasma i tifosi

Il risultato del GP del Bahrain non ha potuto certo soddisfare la Ferrari che, però, sa di essere solo alla prima tappa di una lunga ed estenuante maratona ed a Gedda cercherà subito di rifarsi. Sebbene la Red Bull abbia dimostrato per l’ennesima volta la sua forza, il team principal della Ferrari Frederic Vasseur non sembra molto preoccupato.

Il team principal della Rossa, infatti, è fiducioso riguardo il GP saudita ed ha sottolineato come, nonostante ci sia ancora un divario importante con la Red Bull di Verstappen, questo si sia ridotto rispetto allo scorso anno: “Importante però che siamo riusciti a ridurlo rispetto allo scorso anno e questo rappresenta un buon punto di partenza“ ha affermato.

Vasseur ha poi dichiarato come quello di Gedda sarà un banco di prova differente rispetto al GP del Bahrain e che c’è voglia di verificare quanto di buono mostrato dalla nuova SF-24 nelle ultime settimane. Inoltre, il manager francese ha mostrato gran fiducia in Leclerc e Sainz visto che il circuito saudita sembra portargli bene: “Charles e Carlos si sono sempre trovati a proprio agio lì e mi aspetto che siamo ancora tra i migliori e in condizione di giocarci risultati importanti con entrambi i piloti tanto in qualifica che in gara”.