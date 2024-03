Sfruttare al meglio il fattore casa e chiudere già come accaduto contro il Rennes nei play-off di Europa League il discorso qualificazione a San Siro. Il Milan di Stefano Pioli, con qualche ritocco nelle probabili formazioni, affronta uno Slavia Praga che ha chiuso il girone di qualificazione al primo posto, precedendo la Roma.

Una partita di fondamentale importanza per il Milan, desideroso di arrivare in fondo alla competizione con la città di Dublino, sede della finale dell’Europa League, messa nel mirino da Giroud e compagni, intenzionati a ripetere l’ottima prestazione dell’andata contro la squadra francese.

Una sfida in cui i rossoneri non avranno a disposizione il solo Pobega, con il tecnico del Diavolo che dovrebbe lanciare Tomori dal primo minuto e rispolverare Reijnders dopo le panchine in campionato. Pochissimi dubbi per il resto della squadra che dovrebbe scendere in campo questa sera alle 21 contro i cechi, con Pioli che si affiderà ai suoi fedelissimi con un super Leao, autore di tre gol nel doppio confronto contro il Rennes. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Slavia Praga, con calcio d’inizio alle ore 21.00.

Probabili formazioni Milan-Slavia Praga: le scelte di Pioli e Trpišovský e dove vedere il match

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus- Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

Slavia Praga (3-4-2-1): Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka. All. Trpišovský.

La partita Milan-Slavia Praga verrà trasmessa in diretta su DAZN e Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252). La partita sarà visibile anche in chiaro su TV8. In streaming su DAZN, Sky Go e NOW.