Slavia Praga, la Cenerentola che cerca lo sgambetto al Milan

Una Cenerentola pronta a rifilare lo sgambetto al Diavolo. Anche perché il suo allenatore sa già come fermare una milanese a San Siro. Ecco lo Slavia Praga di Jindřich Trpišovský: allenatore di culto nel panorama ceco, partito dal basso alternando il lavoro nel pub ai confini di Praga, Horni Pocernice per l’esattezza, all’insegnamento del calcio alla squadra locale. Passo dopo passo, promozione dopo promozione ecco le porte della grande Europa e la sfida al Milan come coronazione di un percorso che ha visto Sacchi come uno dei suoi riferimenti.

La gita a San Siro nel 2019 se la ricorda Conte, 1-1 strappato ai nerazzurri. Oggi altro giro, altra milanese, altro Slavia però. Cambiato negli interpreti, non nella solidità, con qualche nota italiana come l’ex Toro Zima in difesa. Occhio ai due 2003 terribili. Il talento di Zafeiris, cervello del centrocampo nato ad Atene ma con passaporto norvegese e possibile futuro compagno di Haaland in nazionale. L’estro di Matej Jurasek, la promessa del calcio ceco del presente e del futuro. Poi i senatori, come Masopust e Jurecka, a guidare un gruppo vogliosi di spegnere, metaforicamente e non, le luci a San Siro.