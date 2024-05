Formula 1, pilota lascia i motori e si dà al ciclismo: farà i Mondiali

Clamorosa decisione del pilota di Formula 1 che ha scelto di lasciare provvisoriamente i motori per darsi al ciclismo: parteciperà ai Mondiali

Mossa del tutto a sorpresa quella del pilota di Formula 1 che ha deciso di seguire fino in fondo un’altra delle sue passioni ovvero il ciclismo, lasciando i suoi tifosi di stucco.

Dal circuito automobilistico a quello ciclistico, il passo è davvero breve. Questo verrebbe da dire quando parliamo del finlandese Valterri Bottas che ha preso la clamorosa decisione di dedicare pienamente al ciclismo, altra sua grande passione.

Il pilota di Formula 1, al momento penultimo in classifica con zero punti, sta raccogliendo risultati nel ciclismo su ghiaia e proprio pochi giorni fa ha preso parte all’impegnativa Swartberg 100, gara dove andavano percorsi ben 170 chilometri.

Oltre alla Formula 1, Bottas è un ciclista di talento e, con la gara citata, ha ottenuto e una storica qualificazione al Mondiale di specialità che si terrà in Belgio a Lovanio, in programma il prossimo ottobre.

Formula 1, Bottas si dà al ciclismo: il finlandese disputerà il Mondiale

Il prossimo ottobre al Mondiale di ciclismo su ghiaia che si terrà a Lovanio in Belgio ci sarà anche Valterri Bottas. Il pilota finlandese della Sauber ha strappato la qualificazione per la competizione con una prova importante

Mentre nell’attuale campionato mondiale, i risultati fin qui sono stati disastrosi con Bottas non ha conquistato neppure un punto, nel ciclismo le soddisfazioni sono ben diverse. Amante ed esperto di tale sport, il pilota finlandese si è messo in luce in varie competizioni ed il Mondiale conquistato qualche giorno fa è solo la ciliegina sulla torta di questa sua nuova avventura.

Nonostante manchi ancora parecchio all’evento, Bottas sa già il percorso che dovrà percorrere. Sono ben 179 i chilometri che attendono il pilota finlandese nella prova iridata. Il 61% del percorso sarà su terreno sterrato, particolare che rende ulteriormente intrigante la competizione iridata alla stregua di una grande Classica del Nord.

Una scelta, quella di Bottas, che ha sorpreso tutti e che strappa anche un sorriso, in quanto è molto raro imbattersi in un pilota di Formula che si dedica pure al ciclismo a livello agonistico. Di sicuro, però, non sorride la Sauber che preferirebbe che il pilota finlandese si concentrasse di più sulla Formula 1, cercando di ottenere gli stessi risultati che ottiene quando è in sella alla sua bici.