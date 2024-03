Verstappen-Schumacher, è successo davvero: da non credere

Max Verstappen ha dominato il primo GP del Mondiale di Formula 1 in Bahrain. Un trionfo che ha permesso al campione olandese di raggiungere un ulteriore traguardo importante in carriera

Non fa più notizia ormai una vittoria di Max Verstappen in un GP di Formula 1. Il campione del mondo in carica ha dominato anche in Bahrain, gara inaugurale di un Mondiale, sul cui esito finale sembrano esserci già davvero pochi dubbi.

I timori della vigilia espressi da avversari e opinionisti su una Red Bull ancor più performante rispetto a quella ammirata lo scorso anno, sono stati confermati nel primo evento della stagione nel quale Verstappen è rimasto in testa fin dalla partenza senza mai perdere la prima posizione, nemmeno con la sosta ai box.

Un epilogo che ha permesso al pilota della Red Bull di ottenere un Gran Chelem (o Grand Slam). Questa definizione in Formula 1 indica il risultato di un pilota che, in un weekend di Gara, conquista la pole position, vince il GP restando al comando dal primo all’ultimo giro e ottiene anche il giro più veloce.

Verstappen, altro risultato pazzesco: come Schumacher

Una tripletta che Verstappen ha centrato in Bahrain per la quinta volta in carriera. Il primo Grand Slam del campione olandese è datato 2021, anno del suo primo trionfo Mondiale. Max ci è riuscito nel GP di Austria, circondato da un tripudio di bandiere orange.

Nel 2022, il bis nel GP di Imola. In quel Mondiale, il circuito romagnolo ha ospitato la terza gara di una stagione iniziata con due ritiri per Verstappen e due vittorie di Leclerc in Bahrain e in Australia. A Imola, con il Grand Slam, l’olandese ha iniziato la rimonta sul pilota Ferrari poi staccato definitivamente dalla lotta per il Mondiale in estate.

Nel 2023, Verstappen ha vinto 19 Gran Premi. Solo in due è riuscito a ottenere la tripletta pole, vittoria sempre al primo posto e giro veloce a Barcellona e in Qatar. In quest’ultimo GP, l’olandese era già certo della terza vittoria consecutiva nel Mondiale dopo il risultato della sprint race del sabato.

Con il quinto Grand Chelem ottenuto in Bahrain, Verstappen ha raggiunto nella graduatoria dedicate due leggende della Formula 1 come Alberto Ascari e Michael Schumacher. Quest’ultimo ne ha ottenuti due con la Benetton e tre con la Ferrari nel 2002 al GP di Spagna e due anni, nel 2004, in quelli di Australia e Ungheria.

Verstappen, Schumacher e Ascari sono al terzo posto della classifica dei piloti con più Grand Chelem in Formula 1. Al secondo posto, con 6, resiste Lewis Hamilton che, verosimilmente, si appresta a essere superato da Verstappen. Al primo con 8 c’è Jim Clark. Il leggendario pilota britannico li ha ottenuti tra il 1962 e il 1965, tutti con la Lotus.