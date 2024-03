VIDEO – Tifosi cechi al Duomo prima Milan-Slavia Praga

Giornata a Milano per i tifosi dello Slavia Praga, in attesa della sfida dell’andata degli ottavi di finale di Europa League di questa sera contro il Milan.

I supporters cechi nel pomeriggio sono stati in Piazza del Duomo. In serata poi si trasferiranno allo stadio per assistere alla gara. Per la formazione della Capitale della Repubblica Ceca si tratta della seconda visita in Italia dopo quella dello scorso ottobre a Roma per la gara contro i giallorossi.

Di seguito il video della loro presenza in Piazza del Duomo, animata dagli stessi tifosi cechi con cori e fumogeni biancorossi.