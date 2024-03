Tradizionale pranzo Uefa con i vertici dirigenziali di Milan e Slavia Praga, che questa sera si affronteranno nell’andata degli ottavi di Europa League allo stadio San Siro. Arrivato nel ristorante “da Cracco” in zona Duomo in pieno centro, l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha salutato i presenti ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione. In rappresentanza del Diavolo, ci sarà anche il presidente Paolo Scaroni.