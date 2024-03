Colpo di scena Marquez: è calato il gelo

Marc Marquez vuole ritagliarsi un ruolo di primo piano con la Ducati ma per lui c’è un grande problema da superare: i tifosi sono preoccupati

L’annuncio nei confronti di Marc Marquez sta creando allarmismo tra i tifosi, che nutrono speranze di successo in questa stagione. Per il #93 potrebbe essere più difficile del previsto tornare ad essere il numero 1.

La rincorsa di Marc Marquez al nono titolo mondiale ricomincia dalla Ducati. Il Team Gresini ha accolto lo spagnolo a braccia aperte e spera di poterlo mettere nelle condizioni di essere competitivo. Nei test Marc ha affrontato momenti positivi e altri meno, ancora alla ricerca della perfetta sintonia con la sua GP23. Molti, come Jorge Lorenzo, hanno sottolineato come il suo stile di guida sia ancora troppo centrato su un approccio Honda per sfruttare al meglio il potenziale di Borgo Panigale. Servirà di certo qualche gara per crescere in confidenza e iniziare a battagliare davvero con Bagnaia e Martin, favoriti della vigilia assieme a Bastianini.

La scelta di sposare la Ducati sembra essere stata la migliore per Marquez nell’ottica di tornare immediatamente competitivo, anche se nei suoi confronti c’era anche l’interesse della KTM. La casa austriaca non ha mai nascosto l’ammirazione per lo spagnolo ma l’affare non poteva andare in porto per motivi contrattuali. Si perché nel team austriaco ufficiale i posti erano già occupati da Binder e Miller, mentre in GasGas una sella era riservata alla promozione in MotoGP di Pedro Acosta.

MotoGP, il parere di Pitt Beirer su Marquez: “Non sarà il numero uno in Ducati”

Il direttore della KTM, Pitt Beirer, ha masticato amaro nel momento in cui non è riuscito a trovare una soluzione per ingaggiare Marc Marquez e non è escluso che possa riprovarci in futuro.

Provando a fare delle previsioni sulla stagione prima del Gran Premio del Qatar, Beirer ha affrontato anche il team Marquez e ha condiviso la sua opinione.

“Non penso che farà un salto di qualità. Avrà una forte concorrenza interna con Bagnaia e Martin. Non mi aspetto un Marquez capace di imporsi e mettere tutti nell’ombra“. Insomma parole chiare che lasciano pochi dubbi su come potrebbe andare il campionato del #93.

Il direttore tecnico della KTM poi aggiunge: “Marc è un pilota di grande talento e avrà a disposizione una moto molto potente. Sarà competitivo ma come lui molti altri, compresi noi. Non ci sarà un dominatore incontrastato”.