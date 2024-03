Napoli-Torino: le possibili scelte di Calzona e Juric

Inizia questa sera al Maradona di Napoli, il 28° turno di Serie, di scena ovviamente di azzurri contro il Torino. Le formazioni di Calzona e Juric arrivano da periodi recenti di forma molto diversi. I partenopei cercano il terzo successo di fila, mentre il Toro dopo tre match senza vittoria cercano il colpaccio.

Rispetto alla gara d’andata, il Napoli sembra essere una formazione ben diversa e stanno ritrovando alcuni automatismi del passato soprattutto in attacco. Il Torino invece deve ripartire, ma almeno per questa volta dovrà rinunciare ai suoi centrocampisti più tecnici ovvero Ilic e Ricci, infortunato e squalificato dopo la gara contro la Fiorentina.

Le probabili scelte di Napoli e Torino per l’undici titolare

Calzona è pronto a confermare 8/11 della formazione del Napoli che ha avuto la meglio sulla Juventus. Contro i granata mancheranno ancora Cajuste e Ngonge, fuori per infortunio, lista di indisponibili a cui si è aggiunto anche Amir Rrahmani, il cui posto dovrebbe prenderlo Ostigard. Gli altri due cambi dovrebbero riguardare la fascia sinistra, con Mario Rui favorito su Olivera, e il centrocampo con Zielinski per Traoré. Per questo motivo la formazione del Napoli dovrebbe essere: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Zambo-Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskehlia.

Juric, assente in panchina per la squalifica, dovrebbe confermare anche lui 8/11 di formazione per la gara del Torino a Napoli. Fuori per infortunio Ilic, mentre Ricci è squalificato spazio al giovane Gineitis. Davanti Sanabria, in un momento negativo dal punto di vista realizzativo, dovrebbe fare spazio a Pellegri. Per cui la formazione del Toro dovrebbe essere: Milinkovic-Savic; Masina, Buongiorno, Djidji; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Pellegri.