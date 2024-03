Napoli-Torino apre il turno di Serie A: Calzona cerca conferme

Domani alle ore 20:45 al Maradona il Napoli torna in campo per il 28° turno di Serie A, opposto ai partenopei il Torino. La sfida tra azzurri e granata apre la giornata di campionato e a sfidarsi saranno due squadre che attraversano momenti molto diversi. Il Napoli di Calzona cerca conferme dopo le vittorie con Sassuolo e Juventus, mentre il Torino di Juric deve reagire dopo tre settimane senza vittorie. Momenti molto diversi che si intrecciano in una gara che deve dare risposte ad entrambe le formazioni.

Contro il Torino, Calzona cerca conferme

In silenzio alla vigilia della gara, come sempre, il Napoli prepara la seconda sfida casalinga di fila: ospite il Torino. All’andata l’allora Napoli di Mazzarri conobbe uno dei punti più bassi di questa già negativa stagione, perdendo 3-0 all’Olimpico Grande Torino. A decidere, in buona parte gara, fu il folle esordio di Mazzocchi in azzurro: subentrato a inizio ripresa, fece un fallo gravissimo e al 50’ era già sotto la doccia. Ma, senza guardare a quello che è stato, il Napoli contro il Toro deve vincere per rinnovare le proprie speranze di posto in Champions League.

La squadra partenopea ha infatti l’occasione unica di portarsi, almeno temporaneamente a – 1 dalla Roma 5^. Non solo, ma Calzona potrebbe ricevere ulteriori buone notizie dalla continuità della sua squadra. Infatti, in caso di vittoria, quello contro i granata sarebbe il 3° successo di fila un unicum nella stagione, finora avara di soddisfazioni. Vincere ancora sarebbe la conferma che qualcosa a livello di volontà di gruppo e anche, perché no, di fortuna sta cambiando.

Juric vuole una reazione dal suo Torino contro il Napoli

Di fronte ai Campioni d’Italia, ci sarà una squadra piuttosto agguerrita che vuole uscire a sua volta da un periodo non troppo positivo. Due sconfitte e un pareggio, l’ultimo contro la Fiorentina per il Torino, che deve reagire. L’ultima gara ha lasciato l’amaro in bocca. La gara è stata fortemente condizionata dalla decisione dell’arbitro di espellere Ricci nel finale del primo tempo. La delusione nasce anche e soprattutto dal fatto che il Toro aveva giocato molto bene il primo e poteva sperare alla lunga di battere una Fiorentina tutt’altro che irresistibile.

Ma al di là delle polemiche arbitrali alimentate anche da Juric oggi in conferenza di vigilia, va segnalato che il Torino deve tornare a vincere. Ma per vincere servono i gol che oggi stanno mancando. Nelle ultime settimane, ha sottolineato Juric, Zapata e soprattutto Sanabria hanno fatto fatica a fare gol nonostante un buon numero di occasioni. E questo ha penalizzato il Toro che, infatti, al di là delle due reti segnate alla Roma ha segnato pochissimo. Emblematica la gara persa in infrasettimanale, nel recupero della 21^ giornata contro la Lazio in cui i granata avevano prodotto un totale di 24 tiri e 1.53 xG senza trovare il fondo della rete e perdendo la gara.