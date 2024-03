Come rivelato da una foto pubblicata da Barça Universal, l’allenatore del Barcellona, Xavi, insieme al suo staff, è al Maradona per assistere al match di campionato tra Napoli e Torino. Ricordiamo che martedì prossimo si giocherà in Spagna il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra i blaugrana e gli azzurri dopo l’1-1 dell’andata.