Juve, Allegri: “Kean e McKennie recuperati, ecco quando torna Rabiot”

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara contro l’Atalanta. “A Napoli, è vero abbiamo fatto una buona partita, domani dovremo fare un’altra buona partita e soprattutto cercare di portare a casa il risultato. Siamo dispiaciuto perché abbiamo lasciato un bel po’ di punti. Siamo a marzo, nella parte finale della stagione e l’obiettivo era quello di arrivare a marzo nelle migliori condizioni: adesso siamo secondi e in semifinale di Coppa Italia.

Indisponibili: “McKennie diciamo che è recuperato. È a disposizione, oggi, ha fatto tutto con la squadra. Gli altri siamo quasi tutti a disposizione. Alcaraz ha avuto questo contrattempo. Vlahovic è squalificato. Rabiot la prossima settimana dovrebbe essere a disposizione. Le assenze non pesano perché abbiamo altri giocatori in grado di fare molto bene. Abbiamo recuperato Kean e dobbiamo vedere le cose in maniera positiva. Domani avremo l’Atalanta che ha fatto bene in Europa League e gioca per un posto in Europa. Ma non sarà una partita decisiva”.

I giovani: “Yildiz? Sta meglio. È uno dei pochi giocatori che ha fatto il salto dalla primavera alla prima squadra. È un giocatore giovane, ma molto bravo che farà bene fino alla fine della stagione. Miretti ha fatto una bella partita dal punto di vista caratteriale ed emotivo. I giovani della Juventus sono bravi e bisognerà miscelarli con giocatori di più esperienza. Kean? Tra l’altro è un 200 anche lui. Sta molto meglio ed è a disposizione. È un giocatore che ci darà molte soluzioni”.

Cambio di Nonge? “Diseducativo no. Mancavano quattro minuti e avevo bisogno di due forti di testa. Infatti, abbiamo avuto un’occasione con Rugani. Tra l’altro la sostituzione non era quella, ma dopo il gol l’ho cambiata”.